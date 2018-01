Ecco “Tratti di matita”, il nuovo album della band savonese Dagma Sogna

Savona. E’ stato lanciato ufficialmente ieri “Tratti di matita”, il nuovo album della band savonese Dagma Sogna. Il disco è entrato da subito in posizione 31 nella Top 200 Italy, in posizione 16 nella Top 200 Pop e in posizione 28 della Top 100 Generale di iTunes.

Dopo il fortunato anno appena trascorso, costellato di successi e traguardi, e dopo l’uscita del singolo d’anteprima “Come Onda”, lanciato come assaggio di “Tratti di matita” nel novembre del 2017, i Dagma Sogna sono finalmente pronti a far ascoltare al pubblico la loro nuova creatura discografica.

“Tratti di matita” è composto da “undici tracce evocative, fatte di armonie cantautorali e rock graffiante, largamente immerse in un bagno emozionale che colpisce e trascina. L’album viene recensito in anteprima da Antonio Bacciocchi (Radio Coop) che scrive “Il quintetto di Savona firma un lavoro di alto livello. […] Pop rock raffinato, lineare, dagli arrangiamenti molto curati ed eseguito con molta perizia. Le canzoni hanno la caratura adatta per scalare e stazionare in classifica e l’album è confezionato come si conviene. Buoni i testi, può diventare un disco con grandi chance di successo.”

L’uscita dell’album “Tratti di matita” è accompagnata dal singolo “Signora Degli Inganni”, un brano dalle melodie coinvolgenti e ritmate, che racconta il processo di ricostruzione del proprio mondo, già devastato dalle incertezze di una relazione finita male. I Dagma Sogna presenteranno per la prima volta live il loro nuovo album venerdì 2 febbraio al CineTeatro Don Bosco di Varazze.