Savona. Per chiarire le cause della morte di Hayet Maatoug, la dipendente comunale di 58 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione in via Ceva a Savona, è stata disposta l’autopsia.

Il pm Elisa Milocco conferirà l’incarico domani mattina al medico legale Marco Canepa che poi eseguirà l’accertamento. L’esame autoptico sarà decisivo per capire se ad uccidere la donna sia stata, come ipotizzato finora, un’intossicazione da monossido di carbonio.

Nel frattempo l’appartamento dove è avvenuta la tragedia è sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco sulla calderina dell’abitazione (l’ipotesi è che possa essere stato un malfunzionamento dell’impianto a causare la perdita di monossido di carbonio).

A scoprire il cadavare di Hayet Maatoug, ieri intorno all’ora di pranzo, è stata la cognata della vittima che preoccupata per il fatto che non le rispondeva al telefono è andata a cercarla e l’ha trovata ormai priva di sensi a terra. A quel punto è scattato l’allarme, ma i soccorsi per lei purtroppo sono stati inutili, mentre per la cognata della vittima, che si è sentita male a sua volta, è stato invece necessario un ricovere in ospedale per una sospetta intossicazione.

La tragedia di Hayet Maatoug, che era anche il presidente dell’Associazione Gli Amici del Mediterraneo, ha suscitato profonda commozione in città dove la donna era molto stimata e conosciuta.