Savona. Una donna di 58 anni, Hayet Maatoug, è deceduta questa mattina a Savona a causa di una grave intossicazione da monossido di carbonio. Un’altra persona, la cognata della stessa vittima, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, forse in conseguenza dell’esposizione allo stesso gas veneloso.

L’allarme è scattato intorno alle 12.20 di oggi all’interno di un appartamento di via Ceva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona ed i volontari della croce rossa di Savona e della croce oro di Albisola Marina insieme con gli operatori del 118.

di 4 Galleria fotografica Tragedia a Savona, monossido killer







A dare l’allarme è stata la cognata della donna. Nonostante i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari, per la 58enne non c’è stato niente da fare. La parente, invece, si trova ricoverata in ospedale.

Secondo le primissime ipotesi, Hayet Maatoug potrebbe aver avuto un malore (che l’ha portata a perdere i sensi) mentre stava preparando il pranzo. In breve la cucina in cui si trovava si sarebbe saturata di monossido di carbonio, cosa che l’avrebbe lentamente intossicata. La donna era nota in città per essere la presidente dell’Associazione Gli Amici del Mediterraneo e per il suo lavoro presso l’anagrafe del Comune.