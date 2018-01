Il Torneo della Befana ha preso il via: i primi risultati, categoria per categoria

Alassio. Quindici campi, allestiti in dieci impianti in otto paesi diversi: Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Toirano, Diano Marina. Ha preso il via alle ore 10 di questa mattina la 19ª edizione del Torneo della Befana, kermesse di pallavolo giovanile organizzata dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley.

Sessantanove le squadre impegnate, suddivise in cinque categorie. Il clou è rappresentato dal torneo Under 16, cui prendono parte 23 formazioni. Nell’Under 13 e nell’Under 14 si sfidano 12 compagini. Il torneo riservato alle più grandi, l’Under 18, vede al via 10 squadre. Sono tutti tornei femminili, con l’eccezione dell’Under 12, nel quale le 10 formazioni in gara sono miste.

Come da tradizione, alla luce dei grandi numeri del loro movimento regionale, la parte delle protagoniste è recitata dalle squadre piemontesi. Di buon livello anche la rappresentanza lombarda.

Le compagini liguri stanno cercando di farsi valere. L’Albenga è partita con un successo nell’Under 12 mista, categoria in cui è in gara anche il San Pio X. Tra le Under 14 avvio difficile per Albenga e Maremola. Una vittoria e una sconfitta per l’Alassio nell’Under 16.

Le partite si susseguono a ritmo ininterrotto, si gioca al meglio dei 2 set su 3 con parziali ai 21 e tie-break ai 15. Ecco i primi 56 risultati, categoria per categoria.

Under 12 mista

girone A: Pgs El Gall – San Pio X Loano 2-0

girone A: Nsc Imperia – Granda Cuneo “Rosso” 2-0

girone A: Lemen “Bianco” – Pgs El Gall 2-0

girone A: San Pio X Loano – Granda Cuneo “Rosso” 0-2

girone B: Lemen “Verde” – New Carmagnola 2-0

girone B: Albenga – Granda Cuneo “Bianca” 2-1

Under 13 femminile

girone A: Mazzucchelli Sanremo – Fortitudo 0-2

girone A: Granda Cuneo – Gifra Vigevano 2-0

girone B: Vallestura – Libellula Bra 1-2

girone B: Pavic Romagnano – Arluno 2-0

girone B: San Cassiano – Balamunt 0-2

girone A: Poggio In Volley Puntozero – Parella 0-2

girone A: Gifra Vigevano – Poggio In Volley Puntozero 2-0

girone A: Cagno – Mazzucchelli Sanremo 0-2

girone A: Fortitudo – Granda Cuneo 2-1

girone B: Balamunt – Vallestura 0-2

girone B: Viva Prato – Pavic Romagnano 1-2

girone B: Arluno – San Cassiano 0-2

Under 14 femminile

Maremola – Libellula Bra 1-2

Albenga – Valle Belbo 0-2

Got Talent Fossano – Carmachisola 0-2

Pgs El Gall – Sangip 2-0

Libellula Bra – Pavic Romagnano 0-2

Valle Belbo – Cagno 2-1

Sangip – Viva Prato 2-1

Carmachisola – Lemen 2-1

Under 16 femminile

Pgs El Gall – Labor 2-0

Granda Cuneo “Bianca” – New 0141 Asti 2-0

Mazzucchelli Sanremo – Got Talent Fossano 2-0

Alassio – Granda Cuneo “Rossa” 2-1

Play Asti – Balabor 1-2

Carmachisola – San Genesio 1-2

Rivarolo – Lemen “Bianca” 0-2

Got Talent Fossano – Lemen “Bianca” 0-2

Cagno “Gialla” – Lemen “Verde” 2-0

Balabor – Lemen “Verde” 2-0

Balamunt – Lilliput 1-2

Viva Prato – Carmachisola 0-2

Granda Cuneo “Rossa” – Carmachisola 0-2

Pavic Romagnano – Cagno “Blu” 2-0

Cherasco – Lilliput 2-0

New 0141 Asti – San Genesio 0-2

Play Asti – Cagno “Gialla” 2-0

Granda Cuneo “Bianca” – Carmachisola 2-0

Volley Genova Ponente – Balamunt 2-0

Alassio – Viva Prato 1-2

Mazzucchelli Sanremo – Rivarolo 1-2

Pgs El Gall – Pavic Romagnano 1-2

Under 18 femminile

Bordivolley – Nsc Imperia 1-2

Granda Cuneo “Bianca” – Marene 2-0

Pgs El Gall – Golfo di Diana 2-0

Auxilium Cuneo – Granda Cuneo “Rossa” 0-2

Valli di Lanzo – Bordivolley 0-2

Nsc Imperia – Marene 1-2

Almese – Pgs El Gall 1-2

Golfo di Diana – Granda Cuneo “Rossa” 1-2