Alassio. Il Torneo della Befana, con l’entusiasmo e la passione di ben 70 squadre, ha riscaldato la giornata sportiva del ponente savonese, sconfinando anche nell’imperiese. Nelle palestre di Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Toirano e Diano Marina oggi si sono giocate ben 92 partite.

Un susseguirsi ininterrotto di sfide, sulla distanza dei 2 set su 3, con parziali al 21 e tie-break ai 15. Una prima giornata che ha messo alla prova la macchina organizzativa dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley, che ha funzionato alla perfezione con il supporto logistico di Gesco srl, Pallavolo Albenga, Golfo di Diana Volley, Asd Toirano, San Pio X Loano, Maremola Volley e Istituto Salesiano Alassio.

I cinque tornei hanno presentato formule diverse, a seconda del numero di formazioni partecipanti. La prima fase, a seconda delle categorie, ha previsto gironi da tre, quattro, cinque o sette squadre.

Il torneo Under 18, l’Under 12 mista e l’Under 13 domani vivranno il proseguimento della prima fase; per Under 14 e Under 16 sarà subito seconda fase. Si riprenderà a giocare già alle ore 9.

Vediamo, categoria per categoria, i risultati odierni e le classifiche aggiornate.

Under 12 mista

girone A: Pgs El Gall – San Pio X Loano 2-0

girone A: Nsc Imperia – Granda Cuneo “Rosso” 2-0

girone A: Lemen “Bianco” – Pgs El Gall 2-0

girone A: San Pio X Loano – Granda Cuneo “Rosso” 0-2

girone B: Lemen “Verde” – New Carmagnola 2-0

girone B: Albenga – Granda Cuneo “Bianca” 2-1

girone B: New Carmagnola – Albenga 0-2

girone B: Gifra Vigevano – Granda Cuneo “Bianca” 0-2

girone A: Lemen “Bianco” – Nsc Imperia 2-0

girone A: Granda Cuneo “Rosso” – Pgs El Gall 0-2

girone B: Gifra Vigevano – Lemen “Verde” 0-2

girone B: Granda Cuneo “Bianca” – New Carmagnola 2-0

girone A: Nsc Imperia – San Pio X Loano 2-0

Classifica girone A: Lemen “Bianco” 6, Nsc Imperia 6, Pgs El Gall 6, Granda Cuneo “Rosso” 3, San Pio X Loano 0.

Classifica girone B: Granda Cuneo “Bianca” 10, Lemen “Verde” 6, Albenga 5, New Carmagnola 0, Gifra Vigevano 0.

Under 13 femminile

girone A: Mazzucchelli Sanremo – Fortitudo Occimiano 0-2

girone A: Granda Cuneo – Gifra Vigevano 2-0

girone B: Vallestura – Libellula Bra 1-2

girone B: Pavic Romagnano – Arluno 2-0

girone B: Sancassiano – Balamunt 0-2

girone A: Poggio In Volley Puntozero – Parella 0-2

girone A: Gifra Vigevano – Poggio In Volley Puntozero 2-0

girone A: Cagno – Mazzucchelli Sanremo 0-2

girone A: Fortitudo Occimiano – Granda Cuneo 2-1

girone B: Balamunt – Vallestura 0-2

girone B: Viva Prato – Pavic Romagnano 1-2

girone B: Arluno – Sancassiano 0-2

girone A: Granda Cuneo – Cagno 2-0

girone A: Poggio In Volley Puntozero – Fortitudo Occimiano 0-2

girone A: Parella – Gifra Vigevano 2-0

girone B: Sancassiano – Viva Prato 0-2

girone B: Vallestura – Arluno 2-0

girone B: Libellula Bra – Balamunt 2-1

Classifica girone A: Fortitudo Occimiano 8, Granda Cuneo 7, Parella 6, Mazzucchelli Sanremo 3, Gifra Vigevano 3, Poggio In Volley Puntozero 0, Cagno 0.

Classifica girone B: Vallestura 7, Pavic Romagnano 5, Viva Prato 4, Balamunt 4, Libellula Bra 4, Sancassiano 3, Arluno 0.

Under 14 femminile

girone A: Maremola – Libellula Bra 1-2

girone C: Albenga – Valle Belbo 0-2

girone D: Got Talent Fossano – Chisola 0-2

girone B: Pgs El Gall – Sangip 2-0

girone A: Libellula Bra – Pavic Romagnano 0-2

girone C: Valle Belbo – Cagno 2-1

girone B: Sangip – Viva Prato 2-1

girone D: Chisola – Lemen 2-1

girone A: Pavic Romagnano – Maremola 2-0

girone C: Cagno – Albenga 1-2

girone B: Viva Prato – Pgs El Gall 0-2

girone D: Lemen – Got Talent Fossano 2-0

Classifica girone A: Pavic Romagnano 6, Libellula Bra 2, Maremola 1.

Classifica girone B: Pgs El Gall 6, Sangip 2, Viva Prato 1.

Classifica girone C: Valle Belbo 5, Albenga 2, Cagno 2.

Classifica girone D: Chisola 5, Lemen 4, Got Talent Fossano 0.

Under 16 femminile

girone F: Pgs El Gall – Labor 2-0

girone D: Volley Genova Ponente – Cherasco 2-0

girone A: Granda Cuneo “Bianca” – New 0141 Asti 2-0

girone B: Mazzucchelli Sanremo – Got Talent Fossano 2-0

girone E: Alassio – Granda Cuneo “Rossa” 2-1

girone C: Play Asti – Balabor 1-2

girone A: Carmachisola – San Genesio 1-2

girone B: Rivarolo – Lemen “Bianca” 0-2

girone B: Got Talent Fossano – Lemen “Bianca” 0-2

girone C: Cagno “Gialla” – Lemen “Verde” 2-0

girone C: Balabor – Lemen “Verde” 2-0

girone C: Balamunt – Lilliput 1-2

girone E: Viva Prato – Chisola 0-2

girone E: Granda Cuneo “Rossa” – Chisola 0-2

girone F: Pavic Romagnano – Cagno “Blu” 2-0

girone D: Cherasco – Lilliput 2-0

girone A: New 0141 Asti – San Genesio 0-2

girone C: Play Asti – Cagno “Gialla” 2-0

girone A: Granda Cuneo “Bianca” – Carmachisola 2-0

girone D: Volley Genova Ponente – Balamunt 2-0

girone E: Alassio – Viva Prato 1-2

girone B: Mazzucchelli Sanremo – Rivarolo 1-2

girone F: Pgs El Gall – Pavic Romagnano 1-2

girone F: Labor – Cagno “Blu” 2-0

girone B: Rivarolo – Got Talent Fossano 2-0

girone C: Cagno “Gialla” – Balabor 0-2

girone D: Balamunt – Cherasco 0-2

girone E: Viva Prato – Granda Cuneo “Rossa” 2-0

girone F: Pavic Romagnano – Labor 2-0

girone C: Lemen “Verde” – Play Asti 0-2

girone F: Cagno “Blu” – Pgs El Gall 0-2

girone A: Carmachisola – New 0141 Asti 2-0

girone A: San Genesio – Granda Cuneo “Bianca” 0-2

girone B: Lemen “Bianca” – Mazzucchelli Sanremo 2-1

girone D: Lilliput – Volley Genova Ponente 0-2

girone E: Chisola – Alassio 2-0

Classifica girone A: Granda Cuneo “Bianca” 9, San Genesio 5, Carmachisola 4, New 0141 Asti 0.

Classifica girone B: Lemen “Bianca” 8, Rivarolo 5, Mazzucchelli Sanremo 5, Got Talent Fossano 0.

Classifica girone C: Balabor 8, Play Asti 7, Cagno “Gialla” 3, Lemen “Verde” 0.

Classifica girone D: Volley Genova Ponente 9, Cherasco 6, Lilliput 2, Balamunt 1.

Classifica girone E: Chisola 9, Viva Prato 5, Alassio 3, Granda Cuneo “Rossa” 1.

Classifica girone F: Pavic Romagnano 8, Pgs El Gall 7, Labor 3, Cagno “Blu” 0.

Under 18 femminile

girone A: Bordivolley – Nsc Imperia 1-2

girone A: Granda Cuneo “Bianca” – Marene 2-0

girone B: Pgs El Gall – Golfo di Diana 2-0

girone B: Auxilium Cuneo – Granda Cuneo “Rossa” 0-2

girone A: Valli di Lanzo – Bordivolley 0-2

girone A: Nsc Imperia – Marene 1-2

girone B: Almese – Pgs El Gall 1-2

girone B: Golfo di Diana – Granda Cuneo “Rossa” 1-2

girone A: Valli di Lanzo – Granda Cuneo “Bianca” 0-2

girone A: Marene – Bordivolley 0-2

girone B: Auxilium Cuneo – Almese 0-2

girone B: Granda Cuneo “Rossa” – Pgs El Gall 0-2

Classifica girone A: Bordivolley 7, Granda Cuneo “Bianca” 6, Nsc Imperia 3, Marene 2, Valli di Lanzo 0.

Classifica girone B: Pgs El Gall 8, Granda Cuneo “Rossa” 5, Almese 4, Golfo di Diana 1, Auxilium Cuneo 0.