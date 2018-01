Torneo della Befana in pieno svolgimento: i risultati della seconda giornata

Alassio. Seconda giornata di gare al Torneo della Befana, che si disputa negli impianti di Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Toirano e Diano Marina. Domani pomeriggio, al PalaRavizza, andranno in scena le finalissime. Il percorso, però, è ancora lungo.

A seconda delle categorie, i tornei stanno vivendo fasi diversi. In alcuni sono ancora in corso i gironi iniziali, in altri i raggruppamenti del secondo turno. In ogni caso, per tutte le squadre che vengono sconfitte le possibilità di riscatto sono immediate, dato che si giocherà anche per i piazzamenti nelle retrovie.

Oggi sono già terminate 43 partite. Under 12 mista e Under 18 hanno concluso la prima fase; proseguono i lunghi gironi dell’Under 13. Nel torneo più partecipato, l’Under 16, sono in corso i gironi della seconda fase; nell’Under 14 sono andati in scena gli spareggi per stabilire chi giocherà per il titolo e chi per le posizioni di rincalzo.

Vediamo tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

Under 12 mista

girone A: Granda Cuneo “Rosso” – Lemen “Bianco” 0-2

girone B: Granda Cuneo “Bianca” – Lemen “Verde” 0-2

girone B: New Carmagnola – Gifra Vigevano 0-2

girone A: Lemen “Bianco” – San Pio X Loano 2-0

girone A: Nsc Imperia – Pgs El Gall 2-0

girone B: Lemen “Verde”- Albenga 2-0

Classifica girone A: Lemen “Bianco” 12, Nsc Imperia 9, Pgs El Gall 6, Granda Cuneo “Rosso” 3, San Pio X Loano 0.

Classifica girone B: Lemen “Verde” 12, Gifra Vigevano 8, Albenga 6, Granda Cuneo “Bianca” 4, New Carmagnola 0.

Under 13

girone B: Viva Prato – Vallestura 0-2

girone B: Arluno – Libellula Bra 0-2

girone A: Gifra Vigevano – Fortitudo Occimiano 0-2

girone A: Parella – Cagno 2-0

girone A: Poggio In Volley Puntozero – Mazzucchelli Sanremo 0-2

girone B: Libellula Bra – Viva Prato 2-0

girone B: Balamunt – Arluno 2-0

Classifica girone A: Parella 12, Fortitudo Occimiano 11, Granda Cuneo 10, Mazzucchelli Sanremo 6, Gifra Vigevano 3, Cagno 3, Poggio In Volley Puntozero 0.

Classifica girone B: Vallestura 10, Libellula Bra 10, Balamunt 7, Pavic Romagnano 5, Viva Prato 4, Sancassiano 3, Arluno 0.

Under 14

seconda fase: Libellula Bra – Albenga 2-0

seconda fase: Sangip – Lemen 0-2

seconda fase: Pavic Romagnano – Cagno 2-0

seconda fase: Pgs El Gall – Got Talent Fossano 2-1

seconda fase: Maremola – Valle Belbo 0-2

seconda fase: Viva Prato – Chisola 2-1

Under 16

girone L: Volley Genova Ponente – Viva Prato 2-0

girone Y: Cherasco – Pgs El Gall 0-2

girone J: New 0141 Asti – Got Talent Fossano 2-1

girone X: Carmachisola – Mazzucchelli Sanremo 2-1

girone H: Granda Cuneo “Bianca” – Rivarolo 2-1

girone I: San Genesio – Play Asti 2-1

girone L: Viva Prato – Pavic Romagnano 0-2

girone M: Pgs El Gall – Chisola 2-0

girone Y: Alassio – Labor 1-2

girone K: Granda Cuneo “Rossa” – Cagno “Blu” 2-1

girone H: Rivarolo – Balabor 0-2

girone I: Play Asti – Lemen “Bianca” 0-2

girone I: Lemen “Bianca” – San Genesio 0-2

girone H: Balabor – Granda Cuneo “Bianca” 2-1

girone J: Got Talent Fossano – Lemen “Verde” 2-1

girone L: Pavic Romagnano – Volley Genova Ponente 1-2

girone X: Mazzucchelli Sanremo – Cagno “Gialla” 1-2

girone M: Chisola – Cherasco 1-2

Classifica girone H: Balabor 5, Granda Cuneo “Bianca” 3, Rivarolo 1.

Classifica girone I: San Genesio 5, Lemen “Bianca” 3, Play Asti 1.

Classifica girone L: Volley Genova Ponente 6, Pavic Romagnano 3, Viva Prato 0.

Classifica girone M: Pgs El Gall 6, Cherasco 2, Chisola 1.

Classifica girone X: Carmachisola 2, Mazzucchelli Sanremo 2, Cagno “Gialla” 2.

Classifica girone Y: Labor 2, Alassio 1, Lilliput 0.

Classifica girone J: Got Talent Fossano 3, New 0141 Asti 2, Lemen “Verde” 1.

Classifica girone K: Granda Cuneo “Rossa” 2, Cagno “Blu” 1, Balamunt 0.

Under 18

girone A: Marene – Valli di Lanzo 2-0

girone B: Granda Cuneo “Rossa” – Almese 0-2

girone A: Granda Cuneo “Bianca” – Bordivolley 2-0

girone B: Pgs El Gall – Auxilium Cuneo 2-0

girone B: Almese – Golfo di Diana 2-0

girone A: Valli di Lanzo – Nsc Imperia 0-2

Classifica girone A: Granda Cuneo “Bianca” 12, Bordivolley 7, Nsc Imperia 6, Marene 5, Valli di Lanzo 0.

Classifica girone B: Pgs El Gall 11, Almese 10, Granda Cuneo “Rossa” 5, Auxilium Cuneo 3, Golfo di Diana 1.

Nella foto: il gruppo della Pgs El Gall, in gara in tutte le categorie.