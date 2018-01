Tornano gli open day dell’Istituto comprensivo di Spotorno

Spotorno. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Spotorno apre le porte a famiglie e bimbi per gli open day.

“Una buona occasione per conoscere le attività delle nostre scuole” spiega Davide Delbono, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Spotorno.

Gli open day si terranno: giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16, per la Scuola Secondaria di 1° grado di Spotorno; Martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 per la scuola dell’Infanzia di Spotorno; Mercoledi 24 gennaio 2018 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per la Sezione Primavera di Spotorno; Giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 per la Scuola Primaria di Spotorno.