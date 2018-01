Top 10 della settimana, due nuovissime entrate pronte a riscarldarci!

Eccoci finalmente a giovedi, il giorno in cui si aspetta ancora di più il weekend, noi ormai lo sanno tutti lo aspettiamo con la #ivgchart la classifica dei 10 pezzi più ascoltati e ballati della settimana, la #ivgchart e sempre più letta e ascoltata e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono e che mi suggeriscono le loro canzoni preferite.

Anche questa settimana vi lascio il mio “consiglio all’ascolto”, questa volta è un album che sta facendo tantissimo rumore e che sta entrando pur essendo italiano nelle classifiche mondiali, sto parlando di Rockstar di Sfera Ebbasta che potrete comodamente ascoltare su Spotify.

Questa settimana due nuove entrate molto interessanti, quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto “Mi Gente” di J Balvin & Willy William, un tormentone che sta conquistando i primi posti di tutte le classifiche internazionali più importanti. Al secondo posto, Dj Snake & Lauv con la nuovissima “A Different Way”. Amo Dj Snake, la sua musica mi piace tantissimo e anche stavolta il suo nuovo singolo schizza in vetta di tutte le classifiche mondiali! Alla terza posizione Ofenbach con “Katchi”, una canzone uscita due mesi fa che ormai ascoltiamo ovunque, un ritornello fortissimo, la sto suonando ormai già’ da un po di in discoteca e funziona tantissimo!

Alla posizione numero 4 troviamo Danny Ocean con “Me Rehuso”, ritmi caldi e voce latina per questa canzone che sicuramente sarà una hit in questo inverno. Alla posizione numero 5 troviamo una vecchia conoscenza della #ivgchart, lo chiamano il poeta del rap e le sue canzoni fanno innamorare milioni di ascoltatori, Mr. Rain con la sua “Ipernova” è la prima nuova entrata della settimana.

Alla posizione numero 6 abbiamo la seconda nuova entrata della settimana, un’icona del pop Mondiale, un suono davvero bello che sicuramente sentiremo per tutto l’inverno 2018, lui è Justin TImberlake con la sua nuovissima “Filthy”.

Alla posizione 7 troviamo Coez e la canzone si intitola “La musica non c’è” una poesia d’amore a ritmo di hip hop o forse pop? Sicuramente una bella canzone italiana che sta conquistando un po tutti, molto particolare il video! La numero 8 della #ivgchart è la nuova entrata della settimana scorsa, “Finesse” di Bruno Mars con Cardi B, semplicemente travolgente, in Italia non si sente ancora tantissimo ma sicuramente è la prossima canzone ad esplodere, il solito ritmo incalzante di Bruno Mars condito da quel tocco anni 90 che amo!

Alla posizione numero 9 troviamo Shade e Federica Carta con “Irraggiungibile”, ritornello davvero bello, in pratica si racconta di una storia d’amore ai tempi moderni. Alla posizione numero 10 troviamo “Havana” di Camila Cabello ft. Young Thug, con i suoi suoni caldi ci porta a fare un viaggio ai Caraibi, sicuramente sarà una hit di questo inverno! Molto bella anche la versione remix con Daddy Yankee!

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – J Balvin & Willy William – Mi Gente

#2 – Dj Snake & Lauv – A Different Way

#3 – Ofenbach – Katchi

#4 – Danny Ocean – Me Rehuso

#5 – Mr Rain – Ipernova

#6 – Justin Timberlake – Filthy

#7 – Coez – La musica non c’è

#8 – Bruno Mars – Finesse Ft. Cardi B

#9 – Shade – Irraggiungibile ft. Federica Carta

#10 – Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

