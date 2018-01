Toirano. Sabato 6 e domenica 7 gennaio si è tenuto il secondo appuntamento in Liguria con i tornei Open. La sede è stata Bordighera, con l’organizzazione congiunta di Gstt Bordighera e Vallecrosia.

Sette le gare disputate. Buona la presenza di pongisti della provincia di Savona: il Toirano ha schierato sette atleti, Don Bosco Varazze, Spotornese e Savona uno ciascuno.

Foto 2 di 2



L’unico portacolori del Savona, Sergio Calò, è salito sul gradino più alto del podio, vincendo il singolo misto Over 800/180 compiendo un percorso netto. Calò ha battuto, nell’ordine, 3-0 Maria Valeria Muraro, 3-0 Gabriele Biamonti, 3-0 Mauro Giusta, 3-2 David Marani, 3-0 Elda Staffalla e, in finale, 3 a 1 Massimo Bracco. Sergio ha così fatto rispettare la testa di serie numero 1.

Nel singolo maschile Over 4000 ottima prestazione di Andrea Abete del Toirano (nelle foto) che, partendo da numero 7 del torneo, è andato oltre le aspettative raggiungendo la finale, classificandosi secondo. Dopo aver superato il girone eliminatorio regolando in 3 set Alessandro Ventura e Fabio Torgano, nel tabellone eliminatorio Andrea ha sconfitto in 3 set Roberto Pesce, in 4 set Stefano Tavilla e in 5 set Stefano Raimondo in una combattutissima semifinale. In finale si è arreso in 4 set ad Andrea Gambino.

Nello stesso torneo, piazzamenti nei quarti di finale per Marco Beccuti (Spotornese) e per Stefano Tavilla (Toirano), mentre Roberto Pesce e Vittorio Carchero (Toirano) si sono classificati negli ottavi. Stop nei sedicesimi di finale per Mattia Lattaro (Don Bosco Varazze), mentre nella prima fase si è fermato Riccardo Besaggio (Toirano).

Il tredicenne Riccardo Besaggio si è fatto valere nel singolo giovanile Over 1500/400, dove ha vinto due delle quattro partite disputate, e nel doppio Under p9000 dove, in coppia con l’armese Simone Arrighini, ha raggiunto i quarti di finale.

Anche nel singolo misto Over 2000/400 a far più strada di tutti i savonesi è stato Andrea Abete, giunto nei sedicesimi di finale. Non sono riusciti a superare il girone eliminatorio Samantha Riondato, Vittorio Carchero e Ilaria Ramello (Toirano).

A Manzolino di Castelfranco Emilia era impegnata Valeria Zefiro nel singolo misto 452/11. La genovese che gioca per il Toirano è arrivata agli ottavi di finale con un bilancio in equilibrio: due vittorie e due sconfitte.