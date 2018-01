Savona. Teatro, mostre, cultura e altro ancora… Anche in questo weekend di gennaio non mancheranno numerosi eventi e manifestazioni nel savonese, con diverse iniziative organizzate nei comuni della provincia.

Iniziamo da teatro: sabato 20 gennaio, alle ore 21, si terrà il concerto del pianista Donghyek Lim e della violinista Suyoen Kim al Teatro Chiabrera di Savona.

Foto 2 di 2



Sabato alle 21:00, al teatro Sacco di Savona, “Questo è un uomo, questa una donna”, la pièce del giovane regista e drammaturgo genovese Ian Bertolini, trae spunto dalle vicende narrate nel libro “Quattro ore nelle tenebre” di Paolo Mazzarello. Una storia a cavallo tra la Liguria e il Monferrato in cui i protagonisti sono Lisa Vita Finzi ed Enrico Levi, zii rispettivamente dello scenografo Lele Luzzati e del futuro scrittore Primo Levi, i quali, fuggiti da Genova allo scoppio della guerra, dopo l’8 settembre capiscono che i nazisti stanno arrivando ed è solo questione di tempo.

Sabato 20 gennaio, con inizio alle ore 21:00, salirà sul palco di Palazzo Rosso di Cengio la Compagnia Canzon&Teatro di Mondovì, già molto conosciuta e apprezzata in Val Bormida per le sue eleganti performance di musica, letteratura e canzoni d’essay. Lo spettacolo si intitola “Un’ora legale: narrazioni semiserie tra tribunali e dintorni” con il contributo (non autorizzato) di Giacomo Leopardi, Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, J.J. Carpentier, E. Lee Master, Trilussa, Elio Tomatis e tanti altri.

Prosegue con grande successo di critica e di pubblico a Savona la mostra “Milena Milani-Cento anni d’arte e di vita” presso la Fortezza del Priamar, al Palazzo del Commissario, che terminerà il 18 febbraio 2018. Sabato 20 Gennaio alle ore 16.00 nella Cappella del Commissario – Fortezza del Priamar si terrà una conferenza – incontro tra Renata Guga-Zunino e i sostenitori della zia Milena, grande scrittrice e pittrice, dal titolo “L’artista Milena Milani ed il suo mondo. Dalla Galleria del Naviglio al “Cenacolo” di Albisola”.

Si terrà sabato 20 gennaio alle 9 a Palazzo Doria a Loano l’inaugurazione della seconda edizione di “Eclettica”, rassegna d’arte organizzata dal liceo artistico “Giordano Bruno” di Albenga con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano

Il 20 e 21 gennaio terza tappa del progetto Sposami Wedding Solutions a Villa Faraggiana ad Albissola Marina. Numerosi operatori saranno presenti con sorprese legate al mondo del matrimonio: degustazione di Finger Cocktail salati e dolci; spettacolo pirotecnico con musica (sabato sera); taglio della torta con effetti scenici pirici (domenica sera).

Si svolgerà sabato a Finalborgo l’evento dedicato alla meditazione e allo yoga dal titolo “MediTiAmo Finale Ligure” con il patrocinio del Comune di Finale Ligure. L’evento si terrà nel complesso monumentale di Santa Caterina, con inizio alle ore 10:00.

Si terrà domenica 21 gennaio in corso Roma ed in piazza Mazzini a Loano la tradizionale fiera di San Sebastiano, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Raduno di fuoristrada ed esibizione di 4 x 4 sulla spiaggia e nell’entroterra, domenica 21 gennaio, ad Andora, un evento che si svolgerà tra le 8.00 e le 18.30 su un circuito di strate sterrate ed asfaltate dell’entroterra. La manifestazione è organizzata dal 4WD Promotion in collaborazione con l’Assessorato alle Associazioni del Comune di Andora, la Capitaneria di Porto e Delegazione di Spiaggia, l’Associazione Bagni marini, l’Associazione Albergatori, il Circolo Nautico, il contributo degli sponsor, dei Comuni dell’entroterra toccati dalla manifestazione, delle Associazioni e della Federazione Italiana Fuoristrada.

E non poteva mancare lo sport: una parata di stelle dello sport internazionale per il gran finale di “Alassio Comune Europeo dello Sport”. Sabato 20 gennaio, alle 21.00, nel Palazzetto “L. Ravizza”, si svolgerà la cerimonia conclusiva del percorso che ha visto “Alassio Comune Europeo dello Sport” per l’anno 2017, in collaborazione con ACES Europe e con il patrocinio di Regione Liguria, Fondazione Telethon, Ge.Sco, Bosch – Allenarsi per il Futuro e Agenzia Eccoci. La serata organizzata dal Comune di Alassio, alla quale saranno presenti il Sindaco Enzo Canepa e l’Assessore allo Sport Simone Rossi, ospiterà numerose star azzurre quali Maurizia Cacciatori (pallavolo), Carlo Molfetta (Taekwondo), Rachele Sangiuliano (pallavolo), Mara Santangelo (tennis), Daniela Masseroni (ginnastica ritmica), Debora Novellino (calcio), Moreno Torricelli (calcio), Claudio Chiappucci (ciclismo), Mike Maric (apnea), Marco Mordente (basket). Nel ruolo dei presentatori, Barbara Pedrotti e Omar Fantini.

Infine, prime prove degli eventi legati al Carnevale: il 21 gennaio alle ore 16.00, Cicciolin arriverà dal mare alla volta della Torretta di Savona, da lì la sfilata, accompagnati dalla Forzano Street Band, per le vie del centro storico verso piazza Sisto IV dove avverrà la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco. Le chiavi rimarranno in possesso del Re del Carnevale fino al 18 febbraio quando, con una grande festa, saranno riconsegnate nelle mani primo cittadino savonese.

Per tutte le altre iniziative del weekend è possibile consultare la nostra sezione Life.