SuperEnalotto: ad Albenga manca il 6 per un numero, ma si porta a casa 57 mila euro

Albenga. Soltanto un numero lo ha separato dall’impresa di centrare il jackpot, ma per un giocatore di SuperEnalotto di Albenga il 2018 è iniziato davvero nel migliore dei modi.

La persona che ha giocato la schedina vincente (che è stata convalidata nel punto vendita Sisal Non Solo Fumo, in Regione Bagnoli 37) ha infatti centrato un 5 del valore di oltre 57 mila euro.

Il Jackpot del SuperEnalotto, nel frattempo, ha raggiunto gli 80,7 milioni di euro: il premio in palio più alto d’Europa ed è anche all’ottavo posto nelle vincite più alte della storia del gioco. “In Liguria – come ricorda Agipronews -, il 6 non è mai stato centrato”.