Successo per il primo corso del neonato circolo fotografico di Andora

Andora. Grande affluenza di pubblico ieri sera alla prima serata del Corso base di fotografia digitale che il neonato Circolo Fotografico Andora ha tenuto a Palazzo Tagliaferro ad Andora. Il gruppo, nato nel settembre scorso, ha intercettato molti appassionati di fotografia sia della provincia di Savona che di Imperia.

“L’incredibile affluenza di scrizioni è stata una sorpresa per tutti noi – ha dichiarato il presidente, Enrico De Ghetaldi – il Circolo Fotografico Andora è nato da un incontro di alcune persone amanti della fotografia che, quasi per gioco, hanno voluto creare uno spazio civico di aggregazione per tutti coloro che, spinti dalla stessa passione, vogliono mettersi in gioco e condividerla crescendo insieme. In pochi mesi abbiamo raggiunto i sessanta iscritti, una cifra a dir poco ragguardevole ed in crescendo. In trenta si sono iscritti al corso base di fotografia ed altri hanno già manifestato l’interesse di iscriversi a corso iniziato”.

“Il direttivo vuole ringraziare l’Amministrazione comunale che, benignamente, ci mette a disposizione i locali ed il supporto logistico ed in particolar modo il sindaco Mauro Demichelis e l’assessore Patrizia Lanfredi, senza i quali quanto sta succendendo non sarebbe stato possibile. Il corso è soltanto la punta dell’iceberg, altre iniziative stanno prendendo forma e nei prossimi mesi speriamo di poterle attuare” conclude il presidente.