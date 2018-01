Stasera al Raindogs House di Savona: Starfuckers – Meteor – Rolando/Bacher

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

venerdì 19 gennaio ore 22:00

STARFUCKERS + Meteor + Rolando / Bacher



https://meteortheband.bandcamp.com/ingresso 10e con tessera arci

STARFUCKERS

Manuele Giannini: chitarra, voce, amplificatori

Roberto Bertacchini: batteria, percussioni

Alessandro Bocci: elettroniche, giradischi

Starfuckers è uno dei gruppi più importanti e allo stesso tempo inafferrabili del panorama musicale italiano, la musica proposta è il risultato di un processo in continua evoluzione attraverso una prospettiva rock minimale, prototipi archetipici ed elementi rudimentali di jazz, funk, blues e musica elettroacustica.

Starfuckers in un certo modo suona musica concreta, ma non usa i rumori o l’elettronica pura – cioè materiale “non musicale” – per fare “musica”, piuttosto usa elementi, tecniche e strumenti della tradizione rock -cioè materiale “musicale”- come cassetta degli attrezzi con cui operare per fare “non musica”.

Attivi fin dal 1987 hanno pubblicato quattro album che testimoniano la costante evoluzione della loro musica verso soluzioni sempre meno consuete; recensiti da tutte le più importanti riviste del settore -vedi su tutte la copertina a loro dedicata da Blow up e le recensioni su The Wire, Alternative Press, Magnet- sono tra i pochi gruppi italiani ad essere stimati e pubblicati all’estero: infrantumi (Lessness/Audioglobe 1998) è uscito in USA per la Drunken Fish di San Francisco (distribuzione Cargo in UK).

Indefettibili propulsori di un rock & roll ametrico e irresoluto, dominato da groove asincroni e indeterminati, sostengono, presuntuosamente, che il rock abbia cessato di esistere nel 1975 quando Lou Reed pubblicò Metal Machine Music, per risorgere rinnovato solo ora con la pubblicazione di infrantumi. Consci comunque di aver abbattuto gli ultimi residuali parametri di quello che un tempo, a torto, era considerato musica, si occupano esclusivamente di ciò che la musica concretamente è: silenzio e ripetizione. Nel 2005 si sciolgono e diventano i Sinistri.

Per chi in quegli anni era troppo giovane, per chi in quegli anni non li capiva o conosceva, per chi li capì e vuole solo ricordare e infine per chi vuol sentire oggi quello che molti hanno suonato dopo: un evento da non perdere!

Meteor

I Meteor si conoscono da anni, sono Andrea Cogno e Beppe Mondini.

Il gruppo è sincero e genuino; tanto arrosto poco fumo

Fanno concerti brevissimi; pochi minuti per dire tutto ciò che si ha da dire. Nonostante qualcuno di loro stia ribilanciando la propria dieta, i palati sono stati allevati a polenta, formaggio polenta salame polenta.

Preferiscono di norma chiarire di persona.

Motto: chi viene gallo torna poi cappone.

Rolando / Bacher

Tommaso Rolando (Orchestra Bailam, Calomito, Aparecidos, STONI) e Alessandro Bacher (The Chanfrughen) si incontrano per la prima volta collaborando per la sonorizzazione di film muti in pellicola presso il Teatro Altrove di Genova. Da qui nasce un fitto scambio di esperienze musicali dentro e fuori dallo studio di registrazione. Il loro live ha per ingredienti: contrabbasso, chitarra, sintetizzatori, samples, e voci, mescolando elettroacustica, elettronica, improvvisazione, songwriting e psych rock.