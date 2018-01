Stasera al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga una serata di musica hardcore

Un evento organizzato da Le Città Invisibili, in collaborazione con l’ARCI Messico e Nuvole di Albenga, che ospita la serata, e HERØ Booking!

Per voi un concertino hardcore con ospiti interregionali, i WHAT WE LOST, da Modena, fautori di un modernissimo melodic hardcore strappaanime, gli STRAIGHT TO PAIN da Savona, consolidati veterani del metalcore nostrano, che hanno all’attivo 2 EP ed un LP, e i CEILINGS da Loano, quintetto di nostalgici degli anni ’90/’00!

LA SERATA SI SVOLGE AL MESSICO E NUVOLE AD ALBENGA a partire dalle ore 22

INGRESSO CON TESSERA ARCI

What We Lost

https://www.facebook.com/WhatWeLost

Straight To Pain

https://www.facebook.com/straighttopainmetal

Ceilings

https://www.facebook.com/ceilingsband/