Stasera al Circolo Arci Messico & Nuvole di Albenga: Le canzoni da marciapiede_live + cena sociale

Venerdì 19 gennaio // h20.30

LE CANZONI DA MARCIAPIEDE_live + CENA SOCIALE

Finite le festività si riparte al “Messico & Nuvole” con l’ ormai classico appuntamento del venerdì, come sempre le parole d’ ordine sono “buon cibo” e “buona musica”.

Questo venerdì saranno con noi “Le canzoni da marciapiede”, duo che arriva da La Spezia formato da Valentina Pira (“cantattrice”) e Andrea Belmonte (pianista).

Attivi da metà anni ’90 coniugano un’ espressione artistica principalmente musicale con la forza comunicativa tipica del teatro.

Hanno all’ attivo due album (“Al pranzo di nozze”, “Un circo di paese”) e vari riconoscimenti tra cui il premio per cantastorie “Giovanna Daffini” 2015.

Durante la serata inoltre presenteranno nuovi brani inclusi nel nuovo disco in lavorazione “DOMINA”.

CENA SOCIALE

Antipasto / LASAGNE con vari sughi, vegetariani e non / Budino al cioccolato con amaretti / birra

o vino / caffè….15EURO

INFO e PRENOTAZIONI CENA

3668602742(tom)3284142115(bobo)….taddeo questo venerdì non pervenuto

inizio cena h20,30 a seguire lo spettacolo

INGRESSO CON TESSERA ARCI