Stasera ai Raindogs di Savona: Francesco Piu + Francesco Rebora

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

Sabato 20 Gennaio ore 22.00

Blues Night – Italians Do It Better

FRANCESCO PIU + Francesco Rebora



ingresso 10e con tessera arci

Francesco Piu lo abbiamo visto quest’ estate al Boom Celle Blues Festival con il suo duo e ci ha fatto saltare per aria!

Cantante e chitarrista sardo, a dieci anni dal suo album d’esordio BLUES JOURNEY (Groove Company) presenta il suo quinto ed ultimo lavoro PEACE & GROOVE (APPALOOSA RECORDS).

Francesco Piu: voce, chitarra acustica, dobro, armonica, washboard

Giovanni Gaias “Nanni Groove”: batteria, cori

Dopo svariati tour che lo hanno visto esibirsi in USA, Canada e nei migliori festival blues d’ Europa, dopo varie ed illustri collaborazioni (da Eric Bibb che ha prodotto il suo terzo disco MA-MOO TONES a Tommy Emmanuel, Guy Davis e Roy Rogers coi quali ha duettato) e dopo una valanga di aperture di prestigio ( John Mayall, Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Derek Trucks Band, Joe Bonamassa, Charlie Musselwhite, Robben Ford, Larry Carlton, Albert Lee, Fabulous Thunderbirds, Sonny Landreth), Francesco torna in studio e scrive un nuovo capitolo del suo viaggio musicale.

————————-



Francesco Rebora (Genova, 1989) è un chitarrista e musicista del panorama genovese. Nel 2014 Francesco raccoglie dieci brani tra quelli fino a quel momento scritti ed esordisce nel Marzo 2015 con “Blues Mirror”, il suo primo album di inediti.Dalla realizzazione di questo album nasce la “Francesco Rebora Band”: un trio solido formato da Francesco Rebora (chitarra/voce), Simone Carbone (basso/cori), Marco Fuliano (batteria). Il coinvolgente spettacolo live della band non ruota solo attorno ai brani dell’album, ma è condito dall’esecuzione di brani standard del repertorio blues.Blues meets Groove!