Stasera ai Cattivi Maestri di Savona: Quartett

Sabato 13 gennaio, ore 20.45

QUARTETT

Da H. Müller – Crebillon fils – C. de Laclos.

Con Livia Carli e Gianni Oliveri. Adattamento e drammaturgia di Matteo Tarasco, aiuto regia Iole Dibernardo, regia Matteo Tarasco, produzione Lo Spazio Vuoto.

Quartett fu scritto nel 1982 da H. Müller e fu definito “una metastasi, un fiore malato” nato dal corpo classico del romanzo di Choderlos de Laclos “ Les liasons dangereuses”, scritto nel 1782 alla vigilia della Rivoluzione francese.

Il tempo è uno dei temi di Laclos: ammazzare il tempo, ieri la principale occupazione di un’aristocrazia al tramonto, quanto oggi, a due secoli di distanza, sembra voler suggerire Müller, di una borghesia che ha del pari esaurito la sua funzione storica, perduto ogni slancio vitale. In questo atto unico, ulteriormente adattato dal regista Matteo Tarasco, i due protagonisti ovvero la marchesa di Merteuil e il visconte di Valmont sono condannati a ripetere in eterno il loro gioco erotico di seduzione attraverso continue metamorfosi, divenendo, in un crudo vortice di identità perdute e ritrovate, ora carnefici, ora vittime, ora uomo, ora donna

I due soli interpreti sulla scena agiscono attraverso una girandola di personaggi e un continuo scambio di ruoli, dapprima Merteuil e Valmont, successivamente Valmont, Madame de Tourvel e la giovane Volanges, per poi riprendere i ruoli dei due protagonisti; un continuo gioco delle parti, che accresce l’ambiguità di un rapporto che è anche uno scontro tra i sessi.

“I due attori si sono cimentati in un duetto/duello appassionante che ha letteralmente inchiodato alle sedie il pubblico presente che, solo alla fine della rappresentazione, ha tirato il fiato esplodendo in fragorosi applausi e richiamando più volte Carli/Merteuil e Oliveri/Valmont alla ribalta.” (Sanremo News).

DURATA: 1 ora circa

GENERE: Prosa

PUBBLICO: Adatto al solo pubblico adulto

BIGLIETTO: € 13 (€ 10 per i soci Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.