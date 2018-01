Stasera ai Cattivi Maestri di Savona, in occasione della Giornata della Memoria: “Il peso dell’aria”

In occasione della Giornata della Memoria lo spettacolo “Il peso dell’aria”

Sabato 27 gennaio ore 20.45

Circolo ARCI Cattivi Maestri c/o Officine Solimano

Piazza Rebagliati (Savona)

Con Viviana Savà e Fabio Fiori. Assistente Claudia Araimo, regia di Fabio Fiori.

Un marito, una moglie e una verità sconvolgente che li porterà a fare i conti con il loro passato: certe cose non possono essere dimenticate. Una coppia di coniugi in cui il marito, sindaco del piccolo paese dove è ambientata la storia, tenta invano di recuperare il rapporto con la moglie durante le visite in cui le porta cibo e altri beni di prima necessità.

La moglie vive chiusa in casa da anni, ossessionata da una sola cosa: avere sempre alcune candele accese che non le facciano sentire l’aria pesante che la opprime. Il marito cerca in tutti i modi di farla uscire, di accontentare le sue richieste e di “coccolarla” come può, cercando di convincerla a riprendere possesso della sua vita senza però ottenere alcun risultato.

Oggi (ovvero il giorno che viene rappresentato) accadrà qualcosa di diverso, qualcosa che non solo cambierà il destino della coppia ma ne ribalterà i ruoli facendo crollare certezze, sconvolgendo la quotidianità e mettendo i due protagonisti uno di fronte all’altro, costretti a confrontarsi in un faccia a faccia incalzante e senza via d’uscita.

Anche quest’anno, l’Arci organizzerà iniziative in tutta Italia per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali.

“Mai più fascismi” è lo slogan scelto per questo 27 gennaio 2018, a 70 anni dall’entrata in vigore – il 1 gennaio 1948 – della nostra Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente.

Oggi, di fronte al diffondersi di episodi intimidatori da parte di movimenti e forze che si richiamano al nazifascismo e all’affermarsi di partiti di estrema destra nelle competizioni elettorali di tanti paesi europei (ultima l’Austria), la memoria, il racconto degli orrori che hanno caratterizzato il secolo scorso, la difesa dei valori costituzionali può rappresentare un argine e aiutare alla comprensione di un presente segnato ancora da guerre, violenze e ingiustizie. Solo con questo bagaglio di conoscenza è possibile trovare gli strumenti per progettare un futuro diverso.

Nel corso della serata sarà anche possibile partecipare raccolta firme per l’appello “Mai più fascismi”, promosso dall’Anpi assieme all’Arci e a tante altre organizzazioni sociali che può essere letto al seguente link: http://www.ivg.it/2018/01/mai-piu-fascismi-lappello-nazionale-associazioni-sindacati-partiti-movimenti-democratici/

DURATA 1 ora circa

GENERE Prosa

PUBBLICO Per tutti

BIGLIETTO € 13 (€ 10 per i soci Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.