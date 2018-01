Spotorno. Game, set, match. Ma non stiamo parlando di tennis. Il celebre sport amato in tutto il mondo ha infatti un fratello minore, che un po’ alla volta, passo dopo passo, sta guadagnando il suo spazio.

Il beach tennis è sport di origini recenti e consiste in un’evoluzione dei più antichi racchettoni. Un regolamento univoco e quindi l’evoluzione definitiva del beach si avranno solo dalla seconda metà degli anni ’90. Lo sport, secondo il sito della Fit, nasce ufficialmente nel 1996 in Emilia Romagna, dove furono organizzate le prime manifestazioni, per poi diffondersi in Italia e nel mondo.

di 24 Galleria fotografica Beach tennis: il torneo PalaBeachVillage a Spotorno









I primi campionati italiani risalgono al 2005, gli Europei e i Mondiali al 2007. Oggi il beach tennis è sotto l’egida tanto della Fit, quanto dell’Itf. Si è istituita una regolamentazione definitiva a livello mondiale e si organizzano tornei in oltre cinquanta nazioni del mondo. Data la diffusione e la notorietà ormai raggiunte da tale disciplina, il prossimo grande obiettivo è quello di far diventare il beach tennis sport olimpico.

Ieri, domenica 14 gennaio, si è svolto a Spotorno il primo torneo PalaBeachVillage di beach tennis. Ha visto la partecipazione, oltre al folto gruppo di atleti locali, anche di tennisti provenienti da altre regioni d’Italia.

In barba allo slogan “torta di riso finita”, dopo i gironi eliminatori l’organizzazione ha rifocillato gli atleti con un rinfresco a base di focaccia e vino bianco, come nella miglior tradizione ligure.

Il campo ha decretato vincitrice di questo primo torneo la coppia formata dal savonese Massimiliano Beltramea e da Adriano Parodi, maestro di tennis sanremese che se la cava molto bene anche sui campi da beach. In finale hanno avuto la meglio, col punteggio di 9 a 2, sulla coppia tutta savonese formata da Marco Arbarello e Fabrizio Persenda.

Il torneo si è svolto grazie al PalaBeach Village di Spotorno che ha ospitato la manifestazione e al sostegno dei due sponsor, il negozio Sporting di Savona nella persona di Enrico Bernini e la Matrunita Mediterranea Srl, azienda del Parodi Group, produttrice della famosa bevanda BeeBad, cui vanno i ringraziamenti da parte del comitato organizzatore.