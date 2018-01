Spotorno, Fiorini annuncia: “Presto avremo il nuovo municipio”

Spotorno. “La nostra città avrà presto un nuovo municipio”. E’ questo l’annuncio che arriva dal sindaco di Spotorno Mattia Fiorini.

Nella stessa giornata in cui i consiglieri di minoranza invitano l’amministrazione comunale ad esercitare i propri diritti e a riscuotere la fidejussione da un milione e 400 mila euro concessa dalla ditta appaltatrice a garanzia dei lavori, il primo cittadino annuncia: “A poco più di 10 anni dall’inizio dell’operazione edilizia che doveva dare agli spotornesi il nuovo municipio, bloccata da varianti, ricorsi , cause legali e molte polemiche, finalmente il 30 gennaio si chiuderà in consiglio comunale questa lunga e travagliata vicenda permettendo agli spotornesi di diventare proprietari del rustico della nuova sede comunale e di introitare le risorse previste per terminare la costruzione nel più breve tempo possibile”.

“E’ stato fatto un lunghissimo lavoro per giungere ad un accordo che evitasse al Comune di Spotorno di continuare, chissà per quanto ancora, una causa con la ditta costruttrice ormai in liquidazione, chiudendo l’operazione con un bilancio economico favorevole per il Comune. L’operazione, oltre alla cessione della proprietà del rustico del Comune nuovo, è per la nostra Amministrazione in equilibrio economico favorevole. Prevede infatti oltre al pagamento della fideiussione la cessione in proprietà di immobili per un valore superiore alla cifra necessaria al completamento dell’edificio, definita in precedenza”.

“Al netto delle differenti opinioni sulla conduzione della trattativa, rimane il fatto di aver chiuso una vertenza durata 10 anni con pieno vantaggio della comunità spotornese che avrà in breve tempo la nuova casa comunale”, conclude Fiorini.