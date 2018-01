Provincia. Spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti, mostre e serate in disco ed una competizione unica nel suo genere. E’ sempre molto ricco e variegato il programma di eventi che animerà il fine settimana della provincia di Savona.

Si terrà venerdì 26 gennaio alle 20.30 nella sala polivalente della protezione civile a Boissano la presentazione del libro “Metodo Griglia – Innovazione nell’educazione fisica” di Armando Caligari (Giacomo Catalani Editore). Modera Luca Malvicini. Il volume è rivolto a tutti gli insegnanti, educatori, professionisti della salute, del movimento umano e i genitori più attenti. Le informazioni e le foto contenute nel libro sono frutto dell’applicazione del sistema educativo “metodo Griglia” presso la scuola dell’infanzia, della scuola primaria del tempo potenziato del Comune di Boissano.

Venerdì 26 gennaio alle 19.30 al Circolo Chapeau Famagosta di Savona aperitizer al dolce suono della chitarra di Renato Procopio. Alle 20.30 il gruppo di teatro canzone Passato Recente si esibisce in “Una radio per amica: storia di poveri… radioamatori”, scritto e diretto da Nat Russo, cantato, raccontato e suonato da Franca De Benedetti, Renato Procopio e Andrea Tomasini. Saranno 60 minuti serrati di storia contemporanea che scandiscono le tappe dell’affermazione della musica radiofonica sino all’avvento della televisione, ripercorsi attraverso 20 canzoni che hanno fatto epoca. Apetizer e spettacolo al costo di 10 euro.

Venerdì 26 gennaio alle 21 allo Spazio Bruno di Albenga la Kronostagione prosegue con l’ultimo appuntamento del focus dedicato all’artista Oscar De Summa: dopo “Stasera sono in vena” e il laboratorio gratuito tenuto presso la sede di Kronoteatro andrà in scena “La sorella di Gesucristo”. Al termine si cenerà tutti insieme con il Dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto. Prodotto da La Corte Ospitale, Attodue, Armunia – Castiglioncello con il sostegno de La Casa delle Storie e Corsia Of “La sorella di Gesucristo”, vincitore del premio della critica Anct “histryo” 2016, del premio rete critica 2017 e “Mariangela Melato” 2017, è l’ultimo capitolo della “Trilogia della Provincia”, scritto e interpretato da Oscar De Summa, preceduto da “Diari di provincia” e “Stasera sono in vena”.

Venerdì 26 gennaio alle 21 al Teatro Ambra di Albenga si terrà il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri della Lombardia. La serata è organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dalla croce bianca, con il patrocino del Comune di Albenga, per ricordare ad un anno dalla sua prematura scomparsa il luogotenente Fulvio Pelusi, già comandante della stazione carabinieri di Albenga, e in occasione del 105^ anniversario di fondazione della croce bianca. La serata sarà condotta da Mario Mesiano, che presenterà, tra i vari brani proposti, marce militari come la nota “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, e brani di fama nazionale. Alcuni brani eseguiti dalla Fanfara saranno accompagnati dalle voci del soprano Melissa Briozzo e del tenore Rino Matafù.

Venerdì 26 gennaio all’Essaouira Club di Albenga torna “Afterschool – La Reunion”,i l party one night dedicato agli studenti della provincia di Savona creato e pensato dagli storici organizzatori di eventi Strobe Relations. In consolle Andrew Bax, Hag, Matthew Reyes, Mad Fiftyone. Per info e prenotazioni: +39 392 18 54 443. Possibilità di servizio navetta gratuito da Alassio ad Albenga (per info e orari: +39 392 18 54 443).

Sabato 27 gennaio a Loano si terrà la cerimonia di scopertura della targa commemorativa con cui l’Arma dei Carabinieri intende celebrare l’istituzione del più antico comando stazione dei carabinieri sul territorio ligure. Il programma della giornata prevede alle 10.30 una cerimonia ristretta con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di Nassiriya, presso gli omonimi giardini in Loano, da parte del sindaco Luigi Pignocca e delle autorità locali. Al termine della cerimonia, alle 11.30, in piazza Italia si terrà il concerto Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’atrio di Palazzo Doria, sede del municipio. Al pomeriggio le celebrazioni si sposteranno presso la stazione dei carabinieri di viale Enrico Toti. Alle 15.25 prenderà il via la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in ricordo dell’istituzione del più antico comando stazione dei carabinieri in territorio ligure. A scoprire la targa sarà la madrina della cerimonia Oriella Ghione, madre del Maresciallo Capo Daniele Ghione decorato con la croce d’onore “alla memoria”. In caso di pioggia la cerimonia si terrà presso il Marina Center di Marina di Loano. Alle 16.10 ci sarà l’inaugurazione della mostra allestita presso la Sala Azzurra del Marina Center di Marina di Loano. Saranno esposti esemplari delle divise dei Carabinieri dal 1814 ai giorni nostri e fotografie e documenti riguardanti i carabinieri di Loano, della Liguria e delle vecchie stazioni dell’Arma. La mostra sarà aperta e visitabile anche nella giornata di domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alle 16.20 presso la Sala Mascalzone Latino del Marina Center di Marina di Loano si terrà un nuovo concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Sabato 27 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 in piazza Sisto IV a Savona torna Pompieropoli, la manifestazione gratuita che permette a bambini e ragazzi di trasformarsi in “pompieri per un giorno” con percorsi, giochi con spegnimento di fuochi controllati e teoria della prevenzione. Dalle 16.30 simulazioni di interventi di soccorso. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco col patrocinio di Unicef.

Sabato 27 gennaio a partire dalle 10.30 presso la sede della Società Archeosofica di Savona continuano le lezioni del corso base di astrologia. Verranno illustrati i fondamenti della grammatica astrologica e l’abc dell’interpretazione. Dalla composizione dello zodiaco alla natura di segni e pianeti l’obiettivo finale è che tutti i partecipanti possano intraprendere correttamente e autonomamente l’interpretazione base di una carta astrologica. Sono previste esercitazioni pratiche durante le lezioni ed esercizi da svolgere a casa. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa della materia.

Si intitola “Sana o salva” la tavola rotonda sul tema della prevenzione oncologica che si terrà sabato 27 gennaio alle 16 presso la biblioteca civica di Palazzo Kursaal a Loano. L’evento è stato organizzato dall’Unitre di Loano con il patrocinio del Comune di Loano. Durante il pomeriggio interverranno Gisella Airaudi, direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Pietra Ligure ed Albenga; Antonella Maritano, responsabile della struttura semplice di senologia degli ospedali di Pietra Ligure ed Albenga; Cesarina Rainisio, dirigente medico della struttura di gastroenterologia del Santa Corona di Pietra Ligure; Gianluigi Bocchio, rappresentante dei medici di medicina generale. Modera Alessandra Franco, responsabile della segreteria organizzativa dello screening dell’Asl2 savonese. A partire dalle 16 gli esperti saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsivoglia domanda relativamente a questi tipi di patologie.

Sabato 27 gennaio alle 16.30 presso la Società di Mutuo Soccorso Fornaci-Serenella in corso Vittorio Veneto 73R il Coordinamento MigrAzione Savona presenta una conferenza sul tema “La questione mediorientale e le politiche energetiche” a cura di Daniele Ratti, dell’Ateneo Libertario Milano. L’incontro sarà incentrato sull’evoluzione dell’area mediorientale in relazione alle politiche energetiche del capitalismo internazionale: Russia, Unione Europea, Cina, USA e i principali attori regionali Turchia, Arabia Saudita e Iran (esculdendo, solo per il momento, la questione israelopalestinese che necessita di un approfondimento specifico).

Sabato 27 gennaio alle 17 all’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo prendono il via i “Pomeriggi Musicali 2018”, sei concerti organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’assessorato alla cultura di Finale Ligure, che vogliono diventare anche un’occasione di aggregazione, all’insegna della musica di qualità, senza discriminazione di generi. L’esordio con un grande concerto sinfonico in cui il maestro Fabrizio Dorsi dirigerà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, una formazione di oltre 50 musicisti. Il programma prevede un omaggio al grande Gioachino Rossini (1792 – 1868) di cui ricorre quest’anno il 150esimo anniversario della morte. Il biglietto di ingresso intero ha un costo di 10 euro e il ridotto di 8 euro.

Sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro Nuovo di Valleggia la Compagnia Teatrale Letimbro di Savona Santuario porta in scena la commedia “Il droghiere”, atto unico di Giorgio Solieri.

Sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro Sacco di Savona, la compagnia TimoteoTeatro Produzioni andrà in scena con “Il malato immaginario” di Elio Berti da Moliere. Seguirà un rinfresco. Ingresso riservato ai soci.

Sabato 27 gennaio alle 21.15 al Teatro Don Bosco di Varazze la Compagnia Teatrale Sipario Cellese porta in scena “Quellu maledettu vintiquattru”, brillante commedia in due atti in dialetto genovese. Regia di Cicci Bertorello.

Sabato 27 gennaio all’Essaouira Club di Albenga torna “Enjoy Your Saturday”, il sabato notte con cena, divertimento e disco. Dalle 21 “Cena Meravigliao” con animazione e divertimento. Drink e pass al costo di 20 euro. Dalle 22.30 happy disco e musica italiana con Adrien Moreau & Max Voice. Ingresso donna omaggio, ingresso uomo con drink a 10 euro. Dalla mezzanotte e mezza discoteca con Adrien Moreau, Gianluca Erre, Max Voice. Ingresso con drink al costo di 15 euro. Per informazioni contattare Pier al +393392121918 o scrivere una mail a info@essaouiradisco.it.

Prenderà ufficialmente il via domenica 28 gennaio la 27^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Ad aprire i festeggiamenti sarà la cerimonia della “consegna delle chiavi” da parte del sindaco di Loano, Luigi Pignocca, al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa) e alle altre due maschere Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte) e a Pue Pepin (il Re del Carnevale) in programma domenica 28 gennaio alle 14.30 in piazza Italia. Alla cerimonia partecipano numerose maschere ospiti provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da Piemonte, Lombardia ed Emilia. Grazie alla collaborazione con il Centro di Parma, per la prima volta quest’anno saranno presenti a Loano numerose nuove maschere liguri, che verranno tenute a battesimo proprio in occasione della consegna delle chiavi.

Domenica 28 gennaio a Cantalupo a Varazze si tiene il “Lancio dello stoccafisso”. Tra le viuzze del paese decine di concorrenti si sfidano in una competizione che decreterà un solo vincitore: colui che percorrerà le vie della frazione in minor tempo e con il minor numero di lanci di stoccafisso. Lo stoccafisso da lanciare pesa circa un chilo, il campo di gara è lungo seicento metri partendo dalla piazza principale di Cantalupo. Alla competizione è legata la sagra gastronomica sabato e domenica che vedrà lo stoccafisso ancora protagonista. Piatti gustosi preparati da mani sapienti potranno essere mangiati in compagnia. Ritrovo e iscrizioni nella sede della Società, dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. In caso di avverse condizioni meteo la sola “Gara del lancio dello stoccafisso” sarà rinviata alla domenica successiva.

Domenica 28 gennaio presso la sede della Prato Azzurro Asd a Savona sarà possibile partecipare gratuitamente a diverse attività: shiatsu, kali, esercizi di ginnastica mako, yoga, reiki, ginnastica posturale. E’ gradita la prenotazione. Ad allietare l’evento ci saranno le musiche di Silvia Schiaffino (flauto) e Renato Procopio (chitarra).

Domenica 28 gennaio alle 19 al Circolo Chapeau Famagosta di Savona si terrà un recital lirico in cui verranno riproposte le più celebri melodie liriche di Mozart attraverso il romanticismo delle arie da salotto di Francesco Paolo Tosti fino a Granada di Agustine Lara. Con Francesca Prato e Eder Sandoval. Aperitivo e consumazione e concerto al costo di 10 euro.

Fino al 4 febbraio al Museo dell’Arte Vetraria Altarese è allestita la mostra “Natale Sottovetro” di Franco Maria Bobbio Pallavicini. L’esposizione proporrà al pubblico un percorso che ricostruisce una parte del tutto speciale della produzione classica veneziana, la cui lunga e rinomata storia è famosa in tutto il mondo, riflettendo il gusto dei collezionisti che, anche quest’anno, hanno prestato al museo altarese i loro “tesori”. Gli oggetti esposti si collocano nel periodo del Secondo Dopoguerra, nei decenni compresi tra gli anni ’60, ’70 e ’80: una testimonianza della ricerca, delle caratteristiche stilistiche e del dialogo tra gli artisti che bene esemplifica le vette raggiunte dalla produzione vetraria muranese. Anche quest’anno i visitatori riceveranno un biglietto per l’estrazione di un premio finale: ai più fortunati andrà un oggetto in vetro realizzato dai maestri altaresi.

Fino al 18 febbraio presso il Palazzo del Commissario al complesso monumentale del Priamar è allestita la mostra “Milena Milani, cento anni d’arte e di vita”, organizzata dall’associazione “Lino Berzoini” con il formidabile contributo di Renata Guga Zunino, erede del patrimonio di opere e ricordi della zia, in occasione del centenario della nascita dell’artista savonese.

Fino al 28 febbraio al museo mineralogico di Palazzo Tagliaferro ad Andora c’è la mostra “L’Arte Ceramica racconta la Storia di una Fornace”, a cura di Viana Conti e Christine Enrile, prevista nell’ambito del calendario eventi programmati per le festività natalizie. Si tratta di un’esposizione in cui il remoto, lento stratificarsi dell’opera della natura si coniuga sorprendentemente e magicamente con l’opera dell’artista in generale. Una base in comune i minerali e la ceramica, a ben vedere, ce l’hanno. Sono i quattro elementi naturali primari: la terra, l’acqua, il fuoco e l’aria e imprescindibile il fattore tempo. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Fino al 3 giugno presso il Museo Archeologico del Finalese è allestita la mostra “Ad fines. 500 miglia da Roma. Al tempo dei romani”, un’occasione assai interessante per conoscere, attraverso materiali, installazioni e pannelli illustrativi, come si viveva in un piccolo territorio rurale ai tempi dell’antica Roma. L’esposizione esordisce con la riproduzione della grande carta geografica detta “Tavola peuntingeriana”, che illustra la rete viaria riordinata da Augusto e su cui si svolgeva il traffico dell’Impero.

