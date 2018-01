Spacciava in casa ad Albisola, arrestato: tra gli acquirenti anche un insegnante e un dipendente pubblico

Abisola Superiore. Per osservare da vicino i suoi movimenti i carabinieri della stazione di Albisola Superiore si sono anche travestiti da postini e spazzini. Alla fine, dopo settimane di appostamenti, i militari hanno scoperto che in un appartamento della periferia cittadina un trentottenne italiano, C.B., aveva messo in piedi una fitta rete di microspaccio e lo hanno arrestato.

Il blitz è scattato nelle scorso ore quando l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nella sua abitazione sono stati sequestrati 10 grammi di eroina e 5 grammi di hashish, oltre al materiale per il taglio dello stupefacente e tutta la strumentazione di precisione per il confezionamento.

Secondo i carabinieri, C.B. faceva consumare la droga ai suoi clienti in casa proprio per evitare di dare nell’occhio e per sfuggire ad eventuali controlli. Una “tattica” che non è sfuggita agli uomini dell’Arma che per osservarlo da vicino senza essere scoperti si sono appunto finti postini e spazzini.

Nell’ambito dell’operazione antidroga i militari hanno anche segnalato alla Prefettura diversi assuntori, di età compresa tra i 20 e 56 anni (tra loro ci sono anche alcuni professionisti, compresi un insegnante e un dipendente di un comune della riviera).

Le indagini hanno anche permesso di scoprire che il trentottenne, oltre a spacciare, essendo tossicodipendente ed in cura presso il Sert di Savona, vendeva ad alcuni suoi acquirenti parte del metadone che gli veniva consegnato a scopo terapeutico.

C.B. è finito nel carcere di Genova Marassi e il gip del tribunale di Savona ha poi convalidato il suo arresto disponendo per lui la misura cautelare della presentazione quotidiana alla Stazione carabinieri di Albisola.