Sorpreso con 2 etti di hashish e marijuana: minorenne arrestato

Savona. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne trovato in possesso di quasi due etti tra hashish e marijuana.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione svolti nella città della Torretto a contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fermato il minorenne appena sceso da un treno, il ragazzo, alla vista degli agenti, ha cercato invano di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

Dal successivo controllo è stato trovato in possesso dello stupefacente, 200 grammi hashish e marijuana pronti per essere smerciati a Savona. Il ragazzo, tratto in arresto in flagranza di reato, è stato accompagnato in una struttura di accoglienza a disposizione del Tribunale dei Minori di Genova.