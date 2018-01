Sinistra Italiana smentisce “veti” sulle candidature di “Liberi e Uguali”

Savona. Nessun veto per le candidature espresse dai partiti che compongono la lista di “Liberi e Uguali”. Lo afferma Sinistra Italiana Savona, smentendo voci e rumors trapelati nelle scorse ore.

“Del resto, detti veti non sarebbero neppure compatibili con i criteri che sono stati decisi dai partiti che compongono la lista per l’individuazione dei candidati: essi, al fine di operare le scelte più efficaci e più rispondenti ai territori, sono stati proposti dagli organismi locali dei partiti – sottoinea il coordinatore provinciale di SI Walter Sperso -; sulla “rosa” così determinata, che è risultata costituita da un numero di candidature più che doppio rispetto alle persone che potranno far parte delle liste, nei prossimi giorni le direzioni nazionali, di comune accordo, effettueranno la necessaria selezione delle proposte più “forti” e più utili alla lista e la conseguente scelta dei candidati”.

“Ed è convinzione di Sinistra Italiana che i candidati di Liberi e Uguali devono essere individuati tra le persone che possono rappresentare al meglio e più efficacemente la lista” conclude il coordinatore provinciale di SI.