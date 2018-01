Silp Cgil all’attacco: “I nuovi distintivi della polizia più importanti della sicurezza”

Savona. “Alla sicurezza dei poliziotti ci pensa la mamma. Curioso ma vero, purtroppo. Al dipartimento della pubblica sicurezza importa più occuparsi, e anche velocemente, dei nuovi distintivi di qualifica che della sicurezza dei suoi uomini”. E’ questa la stoccata che arriva dalla segreteria del Silp Cgil di Savona all’indirizzo del Ministero dell’Interno che, di recente, ha stanziato fondi per i nuovi distintivi.

“Con quattro milioni di euro, la somma stanziata per i nuovi distintivi, si sarebbero potuti acquistare molti, moltissimi dispostivi di protezione. Facciamo due calcoli: circa diecimila sottocamicia e ben centomila guanti antitaglio” osservano dal sindacato di polizia della Cgil.

“Invece questo non avverrà e le nostre donne e uomini che giorno e notte scendono in strada per difendere i cittadini continueranno ad arrangiarsi. Se vuoi proteggerti da una coltellata metti mano al portafoglio. Il tuo. Sembra uno slogan ma purtroppo è la realtà con la quale ogni giorno si devono confrontare i poliziotti” concludono dal Silp.