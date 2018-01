Sicurezza per eventi e manifestazioni, riconoscimento dell’Anci per il comune di Finale Ligure

Finale Ligure diventa il modello di riferimento per la gestione in sicurezza degli eventi e manifestazioni turistiche nei Comuni della Liguria. È quanto risulta dalla seduta della commissione sicurezza, legalità e polizia locale di Anci Liguria, svoltasi il 24 gennaio scorso a Genova, alla presenza del vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale.

Nel corso dell’incontro, la commissione ha infatti valutato con grande favore le linee guida per le manifestazioni, sviluppate dal Comune di Finale Ligure ed applicate con successo durante la scorsa stagione estiva. Questo documento, predisposto dal comandante della Polizia Locale ugenio Minuto e approvato dalla Giunta comunale, è stato quindi inoltrato da Anci Liguria a tutti i Comuni liguri, ai fini dell’adozione di una piattaforma comune.

“Questa scelta strategica compiuta dall’Anci”, dichiara il Sindaco Ugo Frascherelli, “rappresenta l’ennesima conferma dell’ottimo operato svolto dalla nostra amministrazione comunale che sta operando con il massimo impegno per la migliore e sicura accoglienza dei turisti nel territorio finalese. Le linee guida predisposte con grande cura dal comandante Minuto, che merita il nostro ringraziamento e le nostre vive congratulazioni, confermano la positività dei risultati che stiamo ottenendo sul fronte turistico e dell’operatività del nostro Comune, nonché il riconoscimento per il lavoro di programmazione che ci ha consentito di salvaguardare la programmazione degli eventi durante l’estate 2017, svoltasi regolarmente e in piena sicurezza”.

“Finale Ligure si riconferma dunque”, conclude il sindaco Frascherelli, “un modello di eccellenza per il turismo in Liguria, per la sua offerta globale rivolta all’utenza nazionale e internazionale.”