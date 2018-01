Si riparte...

Eccoci ai blocchi di partenza con il secondo trimestre, che inizierà lunedì 8 Gennaio, di scuola nuoto.

Oltre ai nostri corsi formativi per bambini e adulti di ogni età che si svolgono in fascia pomeridiana, abbiamo introdotto nuovi turni di aquafitness due mattine alla settimana per permettere a tutti di frequentare i nostri corsi, inoltre da questo trimestre vorremmo ripartire con il corso dedicato alle gestanti, che negli anni scorsi ha sempre avuto successo.

Non dimentichiamoci dei più piccoli, ovvero i cosiddetti Baby che si svolgono il lunedì mattina alle ore 10.00.

Insomma, c’è di tutto per tutti, vieni a chiedere ulteriori informazioni direttamente in sede, oppure scrivi a dorianuoto2000loano@gmail,com o visita il nostro sito.