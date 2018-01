Servizio Idrico Integrato, a Cairo l’assemblea dei soci C.I.R.A. Srl

Cairo Montenotte. Lo scorso 27 dicembre 2017, nel Comune di Cairo Montenotte, si è svolta l’Assemblea dei Comuni soci di C.I.R.A. Srl, la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell’ambito Savonese Padano (c.d. ATO 2).

Sono stati approvati all’unanimità dei presenti i conti economici consuntivo e previsionale dell’anno in corso e del 2018 e, inoltre, il piano previsionale redatto per gli anni 2018-2046 come previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

“Nell’assemblea è stata deliberata anche la prosecuzione del progetto avviato con la Società Ireti S.p.a. e volto all’attuazione di una aggregazione societaria ed industriale avente quale finalità l’integrazione operativa e funzionale tra le due società che, già oggi, gestiscono il servizio nel medesimo ambito territoriale” spiegano da C.I.R.A. Srl.

“Si ipotizza, a tale ultimo riguardo, un processo di aggregazione nel rispetto delle disposizioni normative in tema di servizi pubblici e di società partecipate dagli Enti Pubblici, sviluppando a regime, sull’intero ambito territoriale, una collaborazione operativa già localmente sussistente, tesa a valorizzare le sinergie necessarie al fine di fare fronte comune alle prossime sfide legate alle crisi ed emergenze idriche e agli investimenti da implementare sul territorio dei Comuni per ottimizzare l’efficienza e la funzionalità delle reti” concludono dalla direzione di C.I.R.A. Srl.