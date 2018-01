Albissola Marina. A seguito dei provvedimenti arbitrali della 17ª giornata e dei due recuperi, sono stati squalificati sette calciatori del girone E.

Mattia Negri (Ponsacco) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per proteste accompagnate da comportamento minaccioso, nonostante il fattivo intervento dei dirigenti della sua squadra per farlo allontanare, si divincolava e urlava ripetutamente al direttore di gara espressioni offensive”.

Gabriele Raja (Albissola) è stato fermato per due turni in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio”.

Lorenzo Privitera (Rignanese) è stato fermato per un turno, espulso “per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco”. Una giornata di stop anche per Gregorio Mazzanti (Ponsacco), Andrea Venneri (Savona), Giacomo Bacigalupo (Lavagnese), Stefano Rubechini (Ghivizzano Borgoamozzano).

Di seguito la classifica marcatori dopo 17 giornate.

13 reti: Lauria (Unione Sanremo).

9 reti: Vanni (Viareggio).

8 reti: Ferretti (Real Forte Querceta).

7 reti: Ianniello (Sestri Levante), R. Benedetti (Massese), Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Gomes (Savona), L. Benedetti, Rodriguez (Seravezza Pozzi), Pagnotta (Rignanese).

6 reti: Scalzi (Unione Sanremo), Doveri (Ponsacco), Falchini (Real Forte Querceta), Remorini (Massese).

5 reti: Guidi (Viareggio), Basso, Croci (Lavagnese), Piacentini (Albissola).

4 reti: Frati (Ghivizzano Borgoamozzano), Capra (Finale), Vignali (Real Forte Querceta), Regoli (San Donato Tavarnelle), Mariani, Giani, Canessa (Ponsacco), Crocetti (Scandicci), Cargiolli, Bennati (Albissola), Mair (Savona), Del Nero (Massese), Lamioni, Galligani (Viareggio).

3 reti: Frugoli (Lavagnese), Cantatore (Ligorna), Mancini (Seravezza Pozzi), Zagaglioni (Ghivizzano Borgoamozzano), Mitta (Valdinievole Montecatini), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Gagliardi, Lo Bosco (Unione Sanremo), Acampora, Vitiello (Argentina), Cecchetti (Real Forte Querceta), Santucci (Scandicci), Gonzalez (Sestri Levante), Antonelli (Finale), Pellegrini, Negri (Ponsacco), Amico, Spinosa (Massese), Castiglione (Rignanese).

2 reti: Granaiola (Seravezza Pozzi), Biagini, Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Falomi (Unione Sanremo), Frugoli (Massese), Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Virdis, Genta, Vittori, Roda (Finale), Marinai (Viareggio), De Vivo, Angelotti, Spaltro, Pane (Sestri Levante), Gnecchi (Lavagnese), Valenti, Clematis, Oneto, Gallotti, Miello (Ligorna), Frosali (San Donato Tavarnelle), Coccolo, Raja (Albissola), Visibelli (Ponsacco), Tognoni (Savona), Vinci, Martini (Scandicci), Bennati, Leo, Degl’Innocenti (Rignanese).

1 rete: Di Vito, Vecchiarelli, Caciagli, Favilli (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Giovanelli, M. Papi, Chicchiarelli, Lucarelli (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari, Saba (Finale), Castaldo, Negro, Taddei (Unione Sanremo), Borgobello, Cauz, Cito, Bigazzi (Real Forte Querceta), Fall, Fonjock, Cirrincione, Corsini (Lavagnese), Pagano, Micchi, Rubechini, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi, Sancinito, Gulli, Carballo, Gargiulo (Albissola), Saccardi, Alderotti, Martinelli, Cerretelli (Scandicci), Sonnini, Berni, Fiuzzi, Ruggiero, Piras, Malafronte (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Dall’Osso (Ligorna), Fenati (Massese), Raso, V. Giordani, Miglietta, Solinas, Roumadi (Sestri Levante), Gremigni, Castorani, Bedin, Mazzanti, Bellemo (Ponsacco), Meacci, Meucci, Bennati (Rignanese), Anselmo, Lumbombo, Bacigalupo, Ferrando (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta).