Finale Ligure. C’è una variazione al programma della 22ª giornata: la partita tra Viareggio e Albissola è anticipata a sabato 3 febbraio alle ore 14,30.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, tre calciatori sono stati fermati per tre turni. Si tratta di Edoardo Capra (Finale), “espulso per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario al volto con un braccio, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressione e gesto offensivo all’indirizzo del direttore di gara”, Francesco Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano) e Gianluca Gnecchi (Lavagnese), entrambi “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Carlo Porta (Finale) è stato squalificato per tre partite “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara e di un assistente arbitrale”

Dovranno saltare una partita Gianmaria Genta, Enrico Conti (Finale), Andrea Addiego Mobilio (Lavagnese), Matteo Gallotti (Ligorna), Marco Spinosa (Massese), Marco Tognoni (Savona).

Gli allenatori Luca Monteforte (Ligorna) e Marcello Chezzi (Savona) sono stati squalificati per una gara.

Cesare Cambi, medico dell’Albissola, è stato squalificato fino al 7 febbraio.

Di seguito la classifica marcatori dopo 21 giornate.

17 reti: Lauria (Unione Sanremo).

11 reti: L. Benedetti (Seravezza Pozzi), Vanni (Viareggio).

9 reti: Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano).

8 reti: Cargiolli (Albissola), R. Benedetti (Massese), Gomes (Savona), Ferretti, Falchini (Real Forte Querceta).

7 reti: Piacentini (Albissola), Scalzi (Unione Sanremo), Ianniello (Sestri Levante), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Doveri (Ponsacco), Rodriguez (Seravezza Pozzi), Pagnotta (Rignanese).

6 reti: Vitiello (Argentina), Basso (Lavagnese), Guidi (Viareggio), Remorini (Massese).

5 reti: Lo Bosco (Unione Sanremo), Capra (Finale), Frati (Ghivizzano Borgoamozzano), Regoli (San Donato Tavarnelle), Lamioni, Galligani (Viareggio), Croci (Lavagnese).

4 reti: Gagliardi (Unione Sanremo), Vignali (Real Forte Querceta), Mariani, Giani, Canessa (Ponsacco), Crocetti (Scandicci), Bennati (Albissola), Mair, Tognoni (Savona), Del Nero (Massese).

3 reti: Frugoli (Lavagnese), Oneto, Cantatore (Ligorna), Mancini (Seravezza Pozzi), Coccolo (Albissola), Zagaglioni (Ghivizzano Borgoamozzano), Mitta (Valdinievole Montecatini), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Acampora (Argentina), Cauz, Borgobello, Cecchetti (Real Forte Querceta), Santucci, Martini (Scandicci), De Vivo, Gonzalez (Sestri Levante), Genta, Virdis, Antonelli (Finale), Pellegrini, Negri, Bellemo (Ponsacco), Amico, Spinosa (Massese), Bennati, Castiglione (Rignanese), M. Leo (Rignanese/Scandicci), Placido (Lavagnese).

2 reti: Balestrero (Savona), Granaiola, Syku (Seravezza Pozzi), Biagini, Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Cacciatore, Castaldo, Falomi (Unione Sanremo), Frugoli, Lombardi (Massese), Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Vittori, Roda, Saba, De Martini (Finale), M. Papi, Marinai (Viareggio), Angelotti, Spaltro, Pane (Sestri Levante), Gnecchi, Corsini (Lavagnese), Valenti, Clematis, Gallotti, Miello, Chiarabini (Ligorna), Di Vito, Frosali (San Donato Tavarnelle), Raja, Gargiulo (Albissola), Visibelli (Ponsacco), Vinci (Scandicci), Degl’Innocenti, Privitera (Rignanese), Cito (Real Forte Querceta).

1 rete: Vecchiarelli, Caciagli, Favilli, Rinaldini (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Giovanelli, Chicchiarelli, Lucarelli, Lazzoni (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito, Bigazzi, Melis (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari (Finale), Negro, Taddei, Costantini, Caboni (Unione Sanremo), Bigazzi (Real Forte Querceta), Fall, Fonjock, Cirrincione (Lavagnese), Pagano, Micchi, Rubechini, Nottoli, Bassano, Gemignani (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi, Sancinito, Gulli, Carballo, Coccolo (Albissola), Saccardi, Alderotti, Martinelli, Cerretelli, Gori, Folegnani, Vangi (Scandicci), Sonnini, Berni, Fiuzzi, Ruggiero, Piras, Malafronte (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Dall’Osso (Ligorna), Fenati, Scalini, Gioè (Massese), Raso, V. Giordani, Miglietta, Solinas, Roumadi, Orlando (Sestri Levante), Gremigni, Castorani, Bedin, Mazzanti, Gherardi, Canessa (Ponsacco), Meacci, Meucci, Bennati, Montaguti, Ndou (Rignanese), Anselmo, Lumbombo, Bacigalupo, Ferrando, Gallo (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta), Di Nardo (pro Finale).