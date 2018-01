Savona. Il Celle Varazze sfiora l’impresa e cede solo al tie break contro l’Acqua minerale di Calizzano Carcare: la prima della classe ottiene due punti e rallenta, mentre il team della riviera del Beigua conferma la terza piazza nel girone A della Serie D di pallavolo femminile.

La gara di Carcare è stata emozionante e altalenante: sopra per 0-2, le ospiti hanno subito il ritorno delle prime della classe, che poi hanno conquistato il tie break per 15-13. L’occasione per cambiare la classifica e riaprire il girone c’è stata, ma è passata.

La seconda piazza è occupata da una delle due genovesi del lotto, il Cogoletovolley: vittoria a Loano per 0-3, che conferma l’ottima forma delle ragazze di Paolo Repetto, mentre le padrone di casa si fermano alla settima piazza della classifica del girone.

Tie break anche tra Nuova lega pallavolo Sanremo e Albisola pallavolo: prevalgono le ospiti, che conquistano i due punti vincendo il set decisivo per 16-14. La posta divisa consente alla Arredamenti Anfossi di avvicinarsi: 3-0 netto contro l’Alassio Laigueglia Pgs volley, una vittoria netta che vale la corsa ai posti più importanti della serie.

A chiudere il programma la terza vittoria in trasferta della giornata: sabato pomeriggio la Legendarte volley team Finale ha espugnato il palasport di Leca con un netto 3-1, risultato che inchioda sul fondo della classifica la Impianti Albenga, in coabitazione con l’Albaro volley.

Prossimo turno importante per la Serie D: Carcare riposerà, lasciando spazio decisivo alle inseguitrici, i cui punti saranno davvero pesanti.