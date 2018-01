Savona. Il girone A della Serie D di pallavolo femminile a un passo dal cambio di ritmo: la capolista Acqua minerale di Calizzano Carcare rallenta ancora e le vittorie delle contendenti raccolgono la classifica, ancora molto incerta dopo dodici giornate.

L’Albisola pallavolo sfiora l’impresa, la stessa sfuggita per un soffio la settimana scorsa alle ragazze del Celle Varazze volley: Carcare, però, è solida e Dagna e Parodi mandano in campo un gruppo capace di ribaltare le difficoltà e prendersi la vittoria al tie break.

Con Cogoletovolley a riposo, la vittoria di Celle Varazze vale doppio, perché consente al team di Dotta e Lamballi di avvicinarsi alle rivali nella classifica della serie: al palasport della Natta l’Albaro volley cade in tre set, lasciando via libera alle padrone di casa.

Quarto posto per l’Arredamenti Anfossi, che cede però in tre set contro la Nuova lega pallavolo Sanremo: le sanremesi salgono così al settimo posto, sganciandosi dal fondo della classifica. Vince anche il Loano volley, che ha superato in quattro set con la Legendarte volley team Finale: le padrone di casa hanno ottenuto un set, ma non hanno potuto contenere le lanciatissime ospiti.

Vittoria per 3-0, infine, per l’Alassio Laigueglia Pgs volley, che ha superato la Ap Impianti Albenga al termine di un match molto più combattuto di quanto il risultato lasci immaginare; ciò nonostante le ingaune rimangono a 2 punti in classifica, all’ultima posizione della serie.