Vado Ligure. Nella prima partita di Serie C Silver del 2018, la Pallacanestro Vado in versione tutta under supera l’Ardita Juventus di Nervi dopo aver faticato nella prima metà dell’incontro.

Entrambe le squadre sembrano risentire ancora della sosta, infatti la gara è contraddistinta dalle numerose palle perse e dalle basse percentuali al tiro. Primo quarto equilibrato: sono due triple consecutive di Brignolo che danno un piccolo vantaggio a Vado. Nel secondo parziale i vadesi faticano in attacco, gli ospiti si rifanno sotto con Pietronave e Ferrari e solo un canestro di Tsetserukou sulla sirena consente alla squadra di casa di andare al riposo col minimo vantaggio.

Alla ripresa del gioco il quintetto biancorosso riesce a trovare maggior continuità in attacco nonostante la difesa a zona dell’Ardita e dà il break decisivo alla partita. L’ultima frazione si apre con una tripla di Fazio e prosegue con i vadesi che mantengono con discreta sicurezza il vantaggio in doppia cifra.

Nel prossimo turno Vado affronterà in trasferta il Pegli, domenica 21 gennaio alle ore 18,30.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 12ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Ardita Juventus 64-50

(Parziali: 17-13; 28-27; 50-39)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 2, Lo Piccolo 3, Gualandi, Pelegi, Brignolo 12, Cerisola 5, Fazio 10, Pesce 4, Pintus 9, Anaekwe 7, Tsetserukou 12. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Ardita Juventus: Mancini, Bovone 3, Strocchio, Rossi 4, Demarte 2, Lotti 8, Cevasco 4, Patti 2, Ferraris, Pietronave 11, Ferrari 10, Visca 6. All. Chiesa, ass. Giacobbe.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Vicari (Imperia).