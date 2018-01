Vado Ligure. Luci soffuse al Pallone geodetico, ma tutti ben svegli a vedere la bella partita tra la Pallacanestro

Vado e la caparbia formazione dell’Aurora Chiavari, che ha dato parecchio filo da torcere ai giovani biancorossi.

Primo quarto equilibrato; gli ospiti partono forte con le triple di Ferri, Stefani e Calzolari, ma Vado reagisce e riesce a chiudere avanti di 2. Nel secondo parziale Fazio e Anaekwe (molto efficace a rimbalzo) spingono avanti i padroni di casa, anche se Poltroneri mantiene Chiavari a contatto.

Alla ripresa del gioco Vado sembra in grado di chiudere la partita, ma sul 47-37 l’Aurora sfrutta la maggior esperienza e piazza un parziale di 12 a 0 che ribalta la partita; una tripla di Brignolo consente l’aggancio ed alla sirena i vadesi sono di nuovo avanti di 2.

Nell’ultima frazione Tsetserukou e Brignolo trascinano i locali verso un allungo più consistente e progressivamente gli ospiti perdono terreno, pur con un ultimo sprazzo nel finale.

Nel prossimo turno Vado affronterà la difficile trasferta di Ospedaletti: palla a due sabato 3 febbraio alle ore 18.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Aurora Basket Chiavari 71-62

(Parziali: 23-21; 45-36; 55-53)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic ne, Lo Piccolo, Gualandi 7, Pelegi 1, Brignolo 17, Cerisola 5, Fazio 12, Pesce 3, Pintus 7, Anaekwe 7, Tsetserukou 12. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Aurora Basket Chiavari: Ferri 16, Stefani 8, Calzolari 15, Amisano ne, Pantic, Varrone 9, Costacurta ne, Elia ne, Muzzi 12, Poltroneri 11, Ciotoli 1. All. Marenco, ass. Benvenuto

Arbitri: Metti (Genova) e Zappa (Loano).