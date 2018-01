Vado Ligure. In Serie C Silver la Pallacanestro Vado espugna il parquet di Pegli, ma il netto punteggio finale non rende bene l’idea delle difficoltà incontrate contro i genovesi, spesso più pronti a rimbalzo e sulle palle vaganti. Nel complesso comunque una buona partita per i biancorossi su un campo sempre difficile.

Partenza sprint in avvio per i vadesi che si portano sul 10 a 0 con tre canestri iniziali di Cerisola; dopo un time-out Pegli si riporta in parità, ma tre triple di Pesce consentono agli ospiti di chiudere il primo quarto avanti di 5 punti.

Nel secondo parziale Vado prova a portarsi avanti con Brignolo e Anaekwe, ma i genovesi ribattono mantenendosi a stretto contatto.

Alla ripresa del gioco la squadra ospite allunga con Tsetserukou e Lo Piccolo, ma la partita non sembra ancora chiusa. Nell’ultimo parziale Pegli cerca di tenersi in scia a suon di triple, ma i biancorossi danno il break decisivo con Gualandi.

In classifica i Parrots consolidano la terza posizione solitaria. Domenica 28 gennaio Vado ritornerà al Geodetico per giocare alle ore 18,15 contro l’Aurora Chiavari.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 13ª giornata:

Basket Pegli – Azimut Pallacanestro Vado 70-90

(Parziali: 21-26; 39-45; 54-68)

Basket Pegli: Prezioso 16, Penna 6, Zaio 5, M. Brichetto 9, Gottingi 9, Meneguz 14, Poggi, Nsesim, S. Brichetto 6, Mozzone 2, Moggio 3, Grillo. All. Piastra, ass. Griffanti, Bartoli, Pozzi.

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic, Lo Piccolo 10, Gualandi 10, Pelegi 2, Pesce 13, Cerisola 12, Fazio 4, Pintus 3, Brignolo 14, Tsetserukou 14, Anaekwe 8. All. Costa, ass. R. Dagliano, S. Dagliano.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e Vozzella (Andora).