Vado Ligure. Vittoria inaspettatamente sofferta in quel di Chiavari per le Pappagalline del presidente Mazzieri.

Giornata no già dal principio per le biancorosse e coach Dagliano, che sono costrette a partire con un leggerissimo ritardo di 45 minuti. Ma questa non è una scusa plausibile per le ragazze che giocano una partita a dir poco scandalosa.

Il match comincia con l’Amatori Savona che subisce un parziale di 10 punti, colpa di un’esagerata morbidezza difensiva ed inefficacia offensiva. Però la squadra ospite non demorde e conclude il primo quarto sotto di 2.

Nella ripresa si accelerano i ritmi e le ragazze savonesi riescono ad ingranare piano piano la marcia e a mantenere il mini vantaggio fino all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi le biancorosse dimenticano il post partita culinario, entrando in campo molto più concentrate, con Dagliano che scarica due bombe dalla lunga distanza portando l’Amatori a più 14. L’Aurora non molla e piazza qualche punto, dovuto ad una difesa ancora passiva delle ospiti.

Con il passare dei minuti le savonesi aumentano ulteriormente le distanze grazie a qualche azione positiva di Zappatore e De Mattei, che si prendono carico delle giocate offensive della squadra.

Alla fine le ospiti conquistano la vittoria, ma in futuro dovranno cambiare atteggiamento se vorranno migliorarsi e mantenere la vetta della classifica.

Prossimo appuntamento mercoledì 24 gennaio alle ore 19,50 a Genova contro la Sidus, partita da non sottovalutare per l’Amatori Savona che giocherà su un campo ostico.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 10ª giornata:

Aurora Basket Chiavari – Amatori Pallacanestro Savona 40-60

(Parziali: 12-10; 20-28; 33-42)

Aurora Basket Chiavari: Comunello 15, M. Diana, C. Diana, Grigoni 8, Bordone 4, Copello 9, Bleve 2, De Martini, Innocenti, Cassese 2, Raggio, Costantini.

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena 6, Mata 2, Lanari 2, Franchello 4, Gatto 3, Cambiaso 8, Zappatore 11, Dagliano 13, Raineri, De Mattei 11.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e Scibilia (Genova).