Savona. Grande prestazione della Cestistica Savonese nella prima gara del 2018, che ha visto la vittoria delle ragazze della presidentessa Oggero contro la formazione di Faenza per 74 a 67.

Eppure gli auspici dell’incontro non erano stati dei migliori poiché la Cestistica ha dovuto affrontare la gara con una formazione orfana della sua giocatrice straniera. Infatti, a poche ore dall’incontro e senza alcun preavviso, la società ha ricevuto la comunicazione di recesso di Faidra Skiadopoulou che ha altresì comunicato di voler passare ad altra società e richiesto contestualmente lo svincolo.

La Cestistica, pur colta di sorpresa, ha tempestivamente dato mandato ai procuratori di attivarsi per rimpiazzare l’atleta transfuga, attività già in corso per sostituire la giocatrice Giuliana Licciardello vittima lo scorso ottobre di un serio infortunio che l’ha costretta all’intervento ai legamenti crociati pregiudicandone la presenza per il resto del campionato 2017/2018.

Le ragazze non si sono però lasciate influenzare dalla notizia dell’abbandono della compagna greca ed hanno messo in campo grinta, cuore e tecnica, sfoderando una prestazione da incorniciare.

La gara inizia con un 5-0 per le ospiti ma le biancoverdi reagiscono subito e con determinazione e buona difesa recuperano subito il piccolo divario e si portano in vantaggio. Il gioco è rapido e le savonesi ne hanno il comando, così trovano subito l’allungo. Due bombe di Ballardini tengono a galla le ospiti ma il finale di quarto recita 23 a 13 per le liguri.

L’inizio della seconda frazione vede le emiliane che accorciano le distanze con un break nei primi 3 minuti di 6 a 0. Le savonesi però non mollano e si riportano in striscia positiva grazie anche a tre tiri dalla lunga distanza (due della capitana Aleo e uno di Penz) e chiudono il quarto sul punteggio di 38 a 29.

Al rientro dagli spogliatoi le padrone di casa appaiono ancora agili e scattanti. Buone conclusioni e buona circolazione di palla e, nonostante qualche disattenzione in difesa di troppo, le ragazze di coach Pollari riescono ad incrementare il vantaggio e archiviano la frazione sul 58-43.

Ad inizio dell’ultimo quarto dell’incontro le savonesi allungano ulteriormente e si portano anche sul più 24 a 6 minuti dal termine dell’incontro. Ma, proprio quando la partita sembra oramai saldamente nelle mani delle padrone di casa, ecco 4 minuti di puro terrore con molti palloni persi e conclusioni con il braccino.

Le ospiti ne approfittano e mangiano parecchi punti, ma alla fine la vittoria per le padrone di casa arriva e per le biancoverdi è un’esplosione di gioia. Il tabellone finale recita 74-67 e per le liguri l’anno nuovo si apre come meglio non si poteva, con una vittoria e 12 punti in classifica che valgono il nono posto.

Dopo la pausa festiva la società biancoverde riparte con un nuovo assetto organizzativo che investe dirigenti, manager, tecnici e medici, forte di alleanze strategiche consolidate negli scorsi mesi e di nuove risorse economiche che consentiranno di affrontare il resto del campionato con la giusta sicurezza e determinazione.

Domenica 14 gennaio alle ore 18 ultima gara del girone di andata, che vedrà le savonesi ospiti in Umbria della formazione di Umbertide, attualmente a quota 6 in classifica.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – InfinityBio Faenza 74-67

(Parziali: 23-13; 38-29; 58-43)

Cestistica Savonese: Zanetti 22, Penz 17, Aleo 15, Tosi 10, Villa 4, Guilavogui 3, Sansalone 3, Roncallo ne, Bianconi ne, Ambrosi ne. All. Pollari, ass. Napoli.

InfinityBio Faenza: Franceschelli 17, Coraducci 14, Ballardini 10, Moriconi 8, Soglia 7, Schwienbacher 6, Menichino 3, Tridello 2, Caccoli, Bornazzini ne. All. Bassi, ass. Bedeschi.

Arbitri: Falcetto (Claviere) e Giovannetti (Rivoli).