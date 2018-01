Semplici, veloci e sicuri: XPay rivoluziona il mondo dei pagamenti online

Liguria. Un sistema per rendere ancora più semplice e veloce l’attivazione del servizio di accettazione pagamenti online in totale sicurezza. E’ quello ideato da Nexi, società di servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione: il suo nome è XPay.

Il sistema XPay è completamente personalizzabile e integrabile con qualsiasi sito e-commerce, accetta pagamenti da tutto il mondo (compreso PayPal). È facilmente configurabile grazie a plug-in e supporto dedicato, ottimizzato per tutti i dispositivi e per tutti i canali.

XPay è attivabile online in 48 ore; è adatto a tutte le piattaforme di ecommerce; accetta pagamenti dai principali circuiti internazionali, dai wallet ed è integrabile con Paypal; garantisce la massima sicurezza sulle transazioni; accetta pagamenti in tutte le valute e affrontare le sfide globali del tuo business.

XPay è disponibile in tre pacchetti.

XPay Easy è la formula dedicata ai piccoli merchant, facile da utilizzare e conveniente.

XPay Pro è dedicato agli esercenti medio grandi che ricevono ordini frequenti e vogliono espandere il loro business a livello internazionale (comprende il servizio oneclickpay, che permette di memorizzare i dati dei clienti per i pagamenti successivi, che avvengono in pochi click e il servizio recurring per domiciliare i pagamenti ricorrenti della propria clientela.

XPay Full è dedicato a merchant di dimensioni più grandi, che gestiscono fatturati elevati e vogliono disporre di soluzioni personalizzate in base alle proprie esigenze. Questo pacchetto garantisce in più l’integrazione server to server, il servizio Mo.To. (mail order – telephone order) e la possibilità di ottenere soluzioni completamente personalizzate.

Per tutte le informazioni visitate la pagina di XPay.