Seconde case e alloggi turstici, ecco i consigli Fiaip per mettersi in regola

Savona. Seconde case “fantasma”, strutture abusive e affitti di alloggi per i turisti in nero. Dopo la serie di controlli avviati dalle polizie municipali nei comuni della Riviera, in alcune località della provincia di Savona sono stati esposto cartelli dove si invitano i proprietari degli immobili a mettersi in regola con la normativa regionale in caso di affitto, questo per evitare sanzioni.

Sul tema interviene la Fiaip provinciale, l’associazione che riunisce gli agenti immobiliari del savonese: “Il mercato delle locazione delle seconde case dimostra ancora una volta di essere un settore in continua crescita. La Regione, i Comuni e gli esperti di settore in particolare Fiaip, stanno crescendo, unendo le forze per gestire al meglio questo importante mercato, contrastando l’evasione di tutti coloro che si affidano al “fai da te” sottolinea il presidente provinciale Fiaip Fabio Becchi.

“Vuoi affittare una casa anche solo per un breve periodo?”, ecco le regole da seguire secondo l’associazione degli agenti immobiliari, un vademecum da conoscere per non trovarsi in situazioni spiacevoli: accertarsi che l’appartamento sia stato vidimato dalla Regione attraverso il modello CO-AAUT; accertarsi che vengano trasmessi i dati al web-alloggiati; accertarsi, infine, di avere una ricevuta fiscale di pagamento” conclude Becchi.