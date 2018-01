Carcare. La pioggia continua a cadere in Liguria e per domani, in Val Bormida, è attesa la neve.

Pertanto, dopo i due spostamenti già ufficializzati ieri, oggi è stato comunicato un altro cambio di campo per lo svolgimento di una partita del girone B di Seconda Categoria.

Plodio e Mallare si affronteranno al Corrent di Carcare. Varia anche l’orario di gioco: fischio d’inizio alle 17.