Albenga. Il Soccer Borghetto, capolista del girone A, si è goduto al meglio la giornata di sosta. Nessuna delle sue inseguitrici, infatti, ha fatto bottino pieno.

Borghetto e Baia Alassio si sono annullate a vicenda, impattando 0 a 0. Il Cervo ha fatto ancora peggio: i gialloneri, alla terza partita di fila senza vincere, sono stati battuti 2 a 1 a domicilio dal Borgio Verezzi. I rossoblù hanno così riscattato la sconfitta dell’andata, patita con identico punteggio. I padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio di un gol, segnato da Pippia. Nella ripresa la squadra di mister Michele Bortolini ha pareggiato con Cela e ad un paio di minuti dal termine ha siglato la rete della vittoria con Patitucci.

Seconda vittoria stagionale, e consecutiva, per la San Filippo Neri. Poco più di un mese dopo il 3-1 rifilato alla Virtus Sanremo, i giallorossi si sono ripetuti con lo stesso risultato ai danni dell’Andora. Nonostante l’inferiorità numerica per un’espulsione a metà primo tempo, la formazione guidata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino è passata in vantaggio con En Nasery. Dopo il pareggio ospite ad opera di Bianco, gli albenganesi hanno colpito ancora con En Nasery per poi chiudere i conti con il gol di Aburgiga.

La Villanovese non riesce a cancellare lo zero dal tabellino delle vittorie, tuttavia con il Riva Ligure ha offerto una prova discreta, cedendo di misura per 1 a 2. Gli ospiti sono andati a segno con Simone Panizzi e Labricciosa; per gli arancioblù nella ripresa rete di Conforti.

Il derby matuziano è stato vinto dalla Virtus Sanremo che ha battuto ed agganciato in classifica la Carlin’s Boys. La squadra guidata da Massimiliano Moroni è andata a bersaglio una volta per tempo, con Basso e Capozucca.