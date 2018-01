Borgio Verezzi. Quattro vittorie casalinghe, una esterna. L’unico segno “2” nella seconda giornata di ritorno del girone A è particolarmente importante, perché è frutto del successo del Borghetto sul temuto campo del Borgio Verezzi. Ferma per riposo la Baia Alassio, i granata restano così sempre più saldi in seconda piazza, all’inseguimento dei concittadini del Soccer.

Il Borgio di mister Michele Bortolini è passato in vantaggio per primo con Kryemadhi, cui ha risposto Simonassi dal dischetto. I rossoblù hanno fallito un calcio di rigore e la squadra allenata da Maurizio Carle li ha puniti con le reti di Balbi e Pianese per il 3 a 1 con il quale si è andati al riposo. Nel finale di gara, con il Borghetto in dieci per un’espulsione, i padroni di casa hanno ridotto le distanze con il gol di Cela.

La capolista, alla sua prima partita del 2018, ha ripreso il ritmo affrontando il fanalino di coda Villanovese. Nessun problema di sorta per il Soccer Borghetto guidato da Fabio Cordiale, che si è imposto per 5 a 0 con tripletta di Carparelli e doppietta di Francesco Insolito.

Appare ormai ridimensionato il Cervo, uscito battuto per 3-2 dal campo della Virtus Sanremo. Per i vincitori due reti di Basso e una di Okisor, per gli sconfitti gol di Gianni Bella e di Damasco.

Torna al successo l’Andora, dopo il passo falso di Albenga. I biancoblù hanno vendicato la sconfitta dell’andata con la Carlin’s Boys battendo i matuziani per 3 a 1. La formazione di mister Francesco Bogliolo è andata a segno con Federico Bogliolo, Gagliolo e Pulaj; per gli ospiti gol di Cuneo per il temporaneo 2-1.

Dopo due successi, la San Filippo Neri ha conosciuto una nuova battuta d’arresto, cedendo 4 a 1 sul terreno del Riva Ligure. Per i vincitori doppiette di Simone Panizzi e Labricciosa; per i giallorossi gol di Bellissimo.