Carcare. Spostamento di campo per due gare in programma domenica 28 gennaio: Dego contro Cengio si giocherà al Corrent di Carcare; Murialdo contro Fortitudo Savona verrà disputata al Salvi di Cengio. Non varia l’orario di inizio: le 15.

Sono quattro i calciatori fermati questa settimana, tutti per una giornata. Si tratta di Giacomo Murgia (Nolese), Edoardo Briano (Plodio), Yan Vigliero (Rocchettese), Luca Iacobino (Santa Cecilia).

Gerardo Magalino, allenatore della Nolese, è stato squalificato fino all’1 febbraio.

Gabriele Balbo, dirigente della Nolese, è stato inibito fino all’8 febbraio. Inibizione fino all’1 febbraio per Davide Camozzi, dirigente della Fortitudo Savona.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

14 reti: Carta (Rocchettese).

10 reti: Ciravegna (Millesimo).

9 reti: Bove (Millesimo).

8 reti: Zunino (Dego).

7 reti: Grabinski (Olimpia Carcarese), Luongo (Dego).

6 reti: Pellizzari (Priamar Liguria).

5 reti: Ormenisan (Santa Cecilia), Caruso (Olimpia Carcarese), A. Hublina (Plodio).

4 reti: Gallione (Rocchettese), Stefan (Cengio), M. Gennarelli (Plodio), Lerzo (Fortitudo Savona), Peirone (Millesimo), Coratella (Priamar Liguria), Boveri (Olimpia Carcarese), Adami (Dego).

3 reti: Olivieri, Pregliasco (Murialdo), A. Gennarelli (Mallare), Monticelli (Dego), Abubakar (Murialdo), Bagnasco (Olimpia Carcarese), Arena (Millesimo), Dalpiaz, Canu (Priamar Liguria), Carpita (Fortitudo Savona), Spinardi (Plodio).

2 reti: Costa (Rocchettese), Rugolino, Le Rose (Santa Cecilia), Mombrini, Murgia, Castagno (Nolese), L. Negro, Fracchia, Roveta (Millesimo), Oddone, Scavino (Murialdo), Nasyr, Resio, Ferraro (Plodio), C. Mozzone (Dego), Dalpiaz, Pintacuda (Priamar Liguria), Nero, Pasculli (Cengio), Esposito, Vallone (Mallare).

1 rete: Vigliero, Monni, Laurenza (Rocchettese), Paganelli, Ciappellano, Picalli, Beltramo, Bayi (Plodio), Franco (Millesimo), Magliano, Bertone, Domeniconi, Barroero (Dego), Barlocco, Bertone, Franco (Murialdo), Mandara, Zefi, Favale (Santa Cecilia), Paulon, Vaiarini, Malagamba, Di Micco (Fortitudo Savona), Ferro, Ezeukwu (Olimpia Carcarese), Albano, Acunzo, Guiddo, Gualerzi (Nolese), Talento, Rizzo, Di Salvo, Spinardi (Cengio), Pintacuda, Giangrasso, Canu (Priamar Liguria), Oddera, Buonocore, Avellino, Spriano, Lasio, Bistolfi, Parraga Carrillo (Mallare).

Autoreti: F. Rabellino, Sismondi (pro Fortitudo Savona), Pisano (pro Mallare), Caruso (pro Cengio), Nero (pro Plodio).