Noli. Distanze immutate in vetta al girone B di Seconda Categoria, dato che le prime quattro hanno tutte vinto.

Il Plodio si conferma capolista solitaria grazie al quarto successo consecutivo. Sul campo di Carcare, nella partita che ha chiuso la giornata, i biancoblù hanno regolato per 3 a 2 il Mallare. Non è stato facile: i rossoblù sono andati al riposo in vantaggio di un gol segnato intorno alla mezz’ora da Spriano ed hanno resistito fino al pareggio di Guastamacchia. A quel punto la squadra di mister Massimiliano Brignone ha colpito ancora con Bayi e Hublina; in pieno recupero Spriano ha realizzato la seconda rete ospite.

A 3 lunghezze dal vertice c’è il Millesimo, unica formazione ancora imbattuta. I giallorossi sono tornati al successo battendo 3 a 1 la Rocchettese. Al gol di Bove ha risposto per i rossoblù Zerbini e all’intervallo il risultato era di parità; nel secondo tempo un uno-due firmato da Raimondo e Roveta ha permesso alla formazione condotta di Edy Amendola di far sua l’intera posta in palio.

Dopo due sconfitte, il Dego riparte vincendo 1 a 0 sul Cengio. I biancoblù hanno realizzato la rete della vittoria sul finire del primo tempo con Domeniconi; nella ripresa gli ospiti hanno provato a reagire, ma si sono dovuti rassegnare alla nona sconfitta.

Ritrova i 3 punti anche la Priamar, che non vinceva da ben quattro turni. I rossoblù, dopo ben quattro partite senza segnare reti, si sono sbloccati rifilandone 3 alla Santa Cecilia. Al gol iniziale di Ferro, gli albissolesi hanno risposto con le reti di Ormenisan e Favale. La squadra di mister Dario Roso non si è rassegnata e ha nuovamente ribaltato il risultato andando a segno con Porta e Dalpiaz.

Memore della scoppola subita all’andata, la Nolese ha giocato una partita accorta contro l’Olimpia Carcarese, riuscendo ad andare al riposo in vantaggio di un gol, siglato da Baschirotto. Nel secondo tempo, ad una ventina di minuti dal termine, i valbormidesi hanno ristabilito la parità. È stato l’unico pareggio della giornata.

Prosegue il buon periodo della Fortitudo Savona, che sta risalendo la classifica. I gialloneri hanno battuto per 2 a 1 in trasferta il Murialdo, conquistando la seconda vittoria stagionale. Contatore ha aperto le marcature sul finire del primo tempo; a metà ripresa i padroni di casa hanno risposto con Pregliasco. Ad una decina di minuti dal triplice fischio la squadra guidata da Iacopo Basso ha siglato il gol decisivo con Zunino.