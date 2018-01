Mallare. Tre vittorie casalinghe e tre vittorie esterne nella prima giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria. In tre casi il successo è andato alla squadra meglio piazzata in classifica; negli altri tre i valori della graduatoria sono stati ribaltati dal campo.

Il Plodio non si è lasciato sfuggire la nona vittoria stagionale battendo 3-1 la Rocchettese e si è così confermato capolista. I biancoblù hanno sbloccato il risultato nel primo tempo con un rigore trasformato da Andreja Hublina. Nel secondo tempo i rossoblù hanno pareggiato con Carta, ma Hublina si è ripetuto dal dischetto e Spinardi ha chiuso i conti.

La risposta del Millesimo è arrivata con un sonoro 4 a 0 sul terreno del Corrent di Carcare ai danni del Cengio. Il primo tempo del derby si è chiuso a reti inviolate; nella seconda frazione la formazione allenata da Edy Amendola è andata a bersaglio con Arena, Ciravegna su rigore, Lorenzo Negro e ancora Arena. I giallorossi si mantengono così al secondo posto, ad un punto dalla vetta.

Mentre le prime due della classe hanno fatto bottino pieno, la terza e la quarta sono inciampate sul terreno amico. Il Dego è stato piegato dalla Fortitudo Savona, fanalino di coda del torneo, per 2 a 1. Malagamba sul finire del primo tempo e Di Micco a metà ripresa hanno portato i gialloneri sul doppio vantaggio; poi, con entrambe le squadre ridotte in dieci per un’espulsione, Luongo ha accorciato le distanze. Ma la formazione guidata da Iacopo Basso ha resistito, portando a casa il primo successo stagionale.

Reduce da sei partite senza vittorie, nelle quali aveva raccolto un solo punto, l’Olimpia Carcarese è tornata a sorridere imponendosi per 1 a 0 sul campo del Priamar, che già all’andata era stato sconfitto dai valbormidesi. La rete che ha dato i 3 punti ai biancorossi è stata firmata da Grabinski nelle fasi centrali del secondo tempo.

Il terzo risultato inatteso è stato ottenuto dalla Nolese, che ha battuto a domicilio il Mallare e lo ha scavalcato in classifica. Uno-due dei biancorossi nel primo tempo, firmato da Gualerzi e Murgia; nella ripresa la compagine di mister Gerardo Magalino ha fatto tris con Mombrini. Nel finale di gara rete rossoblù di Gennarelli per il definitivo 1 a 3.

Il Murialdo ha ottenuto il risultato pieno in extremis, piegando per 2 a 1 la Santa Cecilia grazie ad un gol siglato da Pregliasco nel recupero. Nel primo tempo i biancorossi erano passati a condurre con Bertone, cui aveva risposto Favale poco prima dell’intervallo.