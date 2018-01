Scuola aperta a Spotorno, i ragazzi delle medie condividono le loro esperienze con gli alunni delle elementari

Spotorno. In occasione dell’open day tenutosi ieri, i ragazzi della scuola secondaria di Spotorno hanno presentato ai compagni della quinta classe della scuola primaria e ai loro genitori le varie attività che costituiscono l’offerta formativa dell’istituto.

Le porte delle aule si sono dunque aperte per permettere ai più grandi di condividere le loro esperienze con i piccoli ospiti, che sono stati guidati all’interno della struttura scolastica e condotti negli spazi destinati ai vari laboratori. Qui hanno potuto confrontarsi con la filosofia, aiutati dai ragazzi già esperti; hanno indossato i panni dei piccoli scienziati cimentandosi con gli esperimenti proposti dai compagni; hanno raccolto informazioni sulle attività di potenziamento della lingua inglese, conversando con gli insegnanti madrelingua che collaborano con la scuola; hanno ascoltato performance musicali ed eseguito lavori artistici.

Alcuni allievi hanno organizzato un vero e proprio “sportello informativo” per illustrare ai giovani compagni le materie, l’impostazione del lavoro e e le regole della scuola. Gli studenti del tempo prolungato hanno spiegato le strategie adottate nelle classi che seguono tale modulo orario, in particolare lo “studio guidato”, che consente di fare i compiti a scuola insieme ad uno o più compagni, che rendono piacevole ed efficace tale attività, anche per la compresenza in classe dei due insegnanti di lettere e matematica.

“E’ stata una giornata davvero impegnativa per i grandi – spiega Davide Delbono, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Spotorno – L’emozione di dover gestire i vari laboratori era forte, la paura di qualche intoppo era sempre in agguato, ma alla fine il risultato è stato decisamente positivo e l’entusiasmo dei più piccoli ha ripagato ogni fatica”.