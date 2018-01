Scontro auto-scooter a Savona, ferito 17enne

Savona. E’ ancora in corso l’intervento di soccorso a Savona sulla via Aurelia dove si è verificato un incidente stradale, poco dopo le 14 di oggi pomeriggio. Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 17 anni, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola Marina e del 118: il giovane, cosciente, è stato così soccorso dai sanitari in attesa del trasferimento in ospedale, pare non sia in gravi condizioni. Illeso il guidatore dell’auto.

Sul luogo del sinistro stradale è intervenuta anche la polizia municipale di Savona per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’incidente sta ancora provocando qualche disagio alla circolazione viaria in relazione all’azione del personale sanitario e dei vigili urbani, impegnati anche a regolare la viabilità.