Scontro auto-bici sull’Aurelia a Finale, ciclista in ospedale

Finale Ligure. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Finale Ligure, sulla via Aurelia. Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra un’auto ed una bici, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto, il ciclista, un uomo di 63 anni, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, rimanendo a terra sull’asfalto.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 10: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica del 118. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, stando a quanto riferito le sue condizioni non sarebbero gravi: fortunatamente nell’impatto e nella caduta a terra non ha riportato gravi traumi o ferite.

Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio le prime testimonianze.

Lo scontro tra l’auto e la bici sta causando forti ripercussioni alla viabilità, con l’Aurelia bloccata per consentire i soccorsi e le indagini dei vigili urbani: la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro breve.