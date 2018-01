Sciopero degli insegnanti, caos scuole per mamme e genitori: lezioni non garantite

Provincia. “Porterai i figli a scuola domani?”, “La scuola è aperta, ma con orario ridotto?”, “Non sappiamo…”. Dubbi e incertezze da parte di mamme e genitori in vista dello sciopero degli insegnanti e del personale della scuola previsto per domani, lunedì 8 gennaio, al rientro dalle festività natalizie. E anche questa mattina sono circolate richieste di informazioni nelle chat di classe di scuole elementari e materne del savonese, quasi tutte interessate alla protesta del personale docente che coinvolge tutti i lavoratori di ogni ordine di scuola, di ruolo e precari, docente ed ATA.

Lo sciopero è stato indetto contro la sentenza del 21 dicembre da parte del Consiglio di Stato che ha negato l’inserimento nelle graduatorie ai diplomati magistrali prima del 2001/02. Una protesta indetta da ben sei sindacati per portare all’attenzione del pubblico la difficile situazione di questi insegnanti: tutti coloro che si sono diplomati alle magistrali prima di quell’anno, infatti, oggi rischiano il posto di lavoro.

Anche in Liguria e nel savonese la sciopero vedrà la partenza di due pullman (uno in partenza da Albenga e Savona, l’altro da Genova) con cui quasi un centinaio di insegnanti partiranno questa notte alla volta di Roma, dove si terrà la manifestazione nazionale.

L’adesione massiccia degli insegnanti allo sciopero comporterà anche una serie di chiusure di scuole primarie o dell’infanzia in tutta la provincia (non tanto per una effettiva ‘adesione’ della scuola in sé, quanto per la mancanza quel giorno di un numero di insegnanti sufficiente a garantire il servizio), mentre per alcuni asili o altre scuole non sarà garantito il normale svolgimento delle lezioni e l’orario scolastico dovrebbe essere ridotto (ad esempio all’asilo di Pietra Ligure per alcune classi è garantito fino alle ore 13:00). Il caos nasce, nonostante la forte adesione di tutto il personale della scuola, che non tutte le maestre o insegnanti faranno sciopero.

“C’è stata una situazione di incertezza e mancanza di comunicazioni ufficiali da parte degli istituti, anche per capire se la scuola era chiusa o meno e se fosse stato previsto un orario ridotto per i nostri figli…” lamentano alcune mamme e genitori.

Ecco la situazione: ad oggi rimane certa la chiusura delle scuole dell’infanzia di Sassello e di 5 sezioni su 6 della scuola dell’infanzia di Albisola Superiore. Dovrebbero tenere chiuso anche le primarie di Pietra Ligure, in viale Europa e a Giustenice, così come la primaria di Stella San Giovanni e quella di Casanova, frazione di Varazze. A Savona le scuole saranno tutte aperte, ma alle De Amicis e alle Astengo non sarà garantito il pre-scuola.

Sarà chiusa anche la scuola dell’infanzia di via Milano a Borghetto Santo Spirito, mentre la scuola primaria di Toirano sarà aperta solo a partire dalle ore 13 (senza mensa) per la sola classe prima. A Celle e Varazze, infine, diverse scuole apporteranno modifiche agli orari: a Celle la 1°B entrerà alle 9.10, a Varazze la 3°B uscirà alle 12.30 mentre nella scuola dell’infanzia di frazione Casanova la sezione B uscirà alle ore 13.