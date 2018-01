Savona. Una mattinata di prove, alla ricerca dei migliori prodotti e delle migliori tecniche “anti-pipì”. E’ quella svolta stamattina dagli operatori di Ata in via Paleocapa, a Savona: l’obiettivo è scoprire quale sia il metodo più efficace per pulire la via centrale di Savona dalle deiezioni canine.

Lo ha annunciato il sindaco Ilaria Caprioglio con un post sulla sua pagina Facebook: l’obiettivo dei test, ha chiarito, era verificare “quali modalità e prodotti offrano le migliori performance in termini di risultati, in vista della prevista operazione di pulizia straordinaria del centro e delle parti di arredo urbano corrose”.

I tecnici hanno testato una serie di prodotti, mezzi e tecniche sia sui basamenti delle colonne che sui basoli delle strisce pedonali e sul marmo dei marciapiedi. Le prove di oggi, dunque, “annunciano” l’imminente pulizia straordinaria nell’ambito della ormai celeberrima ordinanza sulle deiezioni canine in centro città.